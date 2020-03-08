AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığından "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığından 'Dünya Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığından "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği

6 saat önce

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Tepebaşı İlçe Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığından

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Tepebaşı İlçe Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi.


AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, programda konuşan Çizmelioğlu, 8 Mart'ın kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını sağlayan özel bir gün olduğunu belirtti.

Çizmelioğlu, AK Parti hükümetlerinde birçok alanda olduğu gibi kadınların hakları konusunda da milat niteliğinde adımlar atıldığına dikkati çekerek, şunları kaydettti:

"Yasalarda yer alan ancak hayatın içinde yeterince uygulanamayan temel hak ve özgürlükler, iktidarımız döneminde hayata geçirilmiştir.

Ülkemizde kadınlarımız ne yazık ki daha önceki dönemlerde özgürlüklerine pranga vuran vahim olaylara tanıklık etmiştir. Acı ve zulümle geçen bu yıllarda başörtülü bacılarımızın eğitim almalarının engellenmesi, okuldan, sosyal alanlardan ve iş hayatından uzaklaştırılmaya çalışılması vatandaşlarımızın üzerinde ağır yaralar açmıştır.


Ancak dünyanın en sabırlı, vefakar, cefakar Anadolu kadını isyan etmemiş, yapılanları sineye çekmiş, sabretmiş ve tepkisini, AK Parti kadrolarını destekleyerek demokratik yollardan dile getirmiştir.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadınların her alanda ana unsur olmasını benimsemiş ve bu yolda da gereken tüm adımları atmıştır. Adeta kadının ikinci plana atıldığı bir toplumdan artık kadının her alanda görev ve yetki aldığı bir topluma geçiş sağlanmıştır."

Çalışkan ve Çizmelioğlu, programda kadınlara karanfil dağıttı.

Dünya Kadınlar Günü, Tepebaşı, AK Parti, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:04 Kaynak: AA
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