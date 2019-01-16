AK Parti Tercan Belediye Başkan Adayı Lokman Gültekin Oldu
1 saat önce
Erzincan Binali Yıldırım, Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyük kasap Kongre ve Kültür Merkezinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın katılımı ile 8 İlçe ve 6 Belde Belediye Başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.
Erzincan Binali Yıldırım
, Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyük
kasap Kongre ve Kültür Merkezinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan
'ın katılımı ile 8 İlçe ve 6 Belde Belediye Başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.
Tanıtım toplantısında Ak Parti Tercan
Belediye Başkan adayı Lokman Gültekin
olarak açıklandı.
LOKMAN GÜLTEKİN KİMDİR?
22.03.1971 Erzincan'ın Tercan İlçesinde doğdu. İlk ve Orta Okulu Tercan da Liseyi Erzurum Atatürk
lisesinde bitirdi.1993 Yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümüne Girerek 1997 Yılında mezun oldu. Atatürk Üniversitesinin Fen Bilimleri Enstitüsünde Meyvecilik Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi
Kamu Yönetimi Mezunu olan Lokman Gültekin 1998-2002 yılları arasında Ziraat Bankasında Ziraat Mühendisi olarak çalıştı.2003-2010 yıllarında Tercan İlçe Tarım Müdürü 2010-2012 Erzurum Aşkale
İlçe Tarım Müdürü 2012-2014 Erzincan Tarım İl Müdürlüğünde Tarımsal alt yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü 2014-2018 yılları arasında Amasya
Tarım İl Müdürü olarak 2018 yılında Balıkesir
Tarım İl Müdürü Görevinde iken istifa ederek Ak Parti Tercan Belediye Başkanlığına müracaat eden Lokman Gültekin evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:07 Kaynak: İHA
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