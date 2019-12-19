AK Parti Terme'de delege seçimi - Son Dakika
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AK Parti Terme'de delege seçimi

6 saat önce

AK Parti Terme yönetimi, delege seçimlerini gerçekleştirildi.

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AK Parti Terme yönetimi, delege seçimlerini gerçekleştirildi.


AK Parti Terme İlçe binasında gerçekleştirilen seçimde 400 delege belirlendi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Köstek, İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İlçe Koordinatörü Kürsat Gündoğdu, Terme Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar, AK Parti Terme İlçe Gençlik Kolları Başkanı Arif Emre Ertan, eski belediye ve ilçe başkanları ve 1300'e yakın partilinin yoğun ilgi gösterdiği delege seçimi saat 10.00'da başladı ve saat 16.00'da sona erdi.


AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar, seçim sonrası delege seçilen partililere hayırlı olsun dileklerini ileterek, "İl başkanlığı görevlileri nezaretinde güzel bir delege seçimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tüm yurtta olduğu gibi Terme'de de Ak Parti seçim süreci başladı. Ak Parti olarak her kadememizde demokrasiyi uygulamaya gayret ediyoruz. Hukuki sürece her zaman uyuyoruz. Bugünde şeffaf bir seçimle delegelerimizi belirledik. Seçime yoğun katılım sağlayan tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Yapılan delege seçimlerinin ülkemize, memleketimize ve Termemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

AK Parti, Terme, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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