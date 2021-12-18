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AK Parti Teşkilat Akademisi Adana Eğitim Programı başladı - Son Dakika

AK Parti Teşkilat Akademisi Adana Eğitim Programı başladı

18.12.2021 12:58

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava vereceklerini vadetmesine ilişkin, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar çıktığı bir programda,...

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava vereceklerini vadetmesine ilişkin, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar çıktığı bir programda, sunucu tarafından kendisine bu soru yöneltildiğinde, 'Genel başkanımız iktidara geldiğinde bunları yapacağını kastetti.' diyerek, her zaman topu yuvarlayıp sahra hastanesinde olduğu gibi büyük bir yalanı deşifre etti." dedi.

Ay, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek AK Parti Teşkilat Akademisi Adana Eğitim Programı'nın açılışında, samimi, cefakar, liderine ve davasına inanan teşkilat mensuplarıyla bir arada olduklarını söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana, millete hizmet etmek için lideriyle beraber omuz omuza, kol kola yürüyen bir teşkilata sahip olduğunu vurgulayan Ay, "Maalesef ana muhalefet partisi lideri ve şürekası, her zaman, her ortamda Türkiye'nin zora düşmesi ve sıkıntı yaşaması için tabiri caizse el ovuşturup sıkıntılı günleri yaşaması için dua eder hale geliyor." diye konuştu.

Mehmet Ay, Kılıçdaroğlu'nun büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava vereceğini vadetmesini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi ile elindeki bütün imkanları seferber ederek, dünyanın takdir ettiği sağlık çalışmalarıyla liderimiz mücadele ederken, dünyada ortaya çıkan ekonomik buhranla mücadele ederken, maalesef ana muhalefette olan siyasi partinin genel başkanı Şanlıurfa'da aziz milletle, çiftçilerimizle, vatandaşlarımızla, 'alay etmek' suretiyle eğer 2024'te yerel seçimlerde Şanlıurfa Belediyesinin CHP'li belediye olması halinde çiftçi kardeşlerimize elektriğin bedava olacağını söyledi. Bu büyük bir yalandı, samimiyet yoktu ve biz bunu bildiğimiz için yapmış olduğumuz basın toplantısında eğer samimilerse, genel başkanları bu konuda kararlıysa, tarımın başkenti olan Adana'da eğer çiftçi kardeşlerimize devletimizin verdiği onca yardımlarla beraber yerel yönetimler de destek olacaksa, burada CHP'de olan Adana Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye yardım yapması çağrısında bulunduk. Ama bunlar bu çağrıya kulak verdiler mi? Vermediler, sessizliğe büründüler.

Her zaman olduğu gibi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletimizin yanında olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu yalanları da yüzlerine vurduğumuzda hiç utanmadan, sıkılmadan cevap bile vermediler. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar çıktığı bir programda, sunucu tarafından kendisine bu soru yöneltildiğinde, 'Genel başkanımız iktidara geldiğinde bunları yapacağını kastetti.' diyerek, her zaman topu yuvarlayıp sahra hastanesinde olduğu gibi büyük bir yalanı deşifre etti."

Ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2023 hedeflerine kararlı ve inançlı şekilde gideceklerini aktardı.

Mehmet Ay'ın açılış konuşmasının ardından, yarına kadar sürecek eğitim programı ilgililerin katılımıyla basına kapalı devam etti.

AK Parti Teşkilat Akademisi Adana Eğitim Programı başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi Adana Eğitim Programı başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi Adana Eğitim Programı başladı
AK Parti Teşkilat Akademisi Adana Eğitim Programı başladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Ay, AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Teşkilat Akademisi Adana Eğitim Programı başladı - Son Dakika


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