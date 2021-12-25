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BALIKESİR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı - Son Dakika

BALIKESİR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı

25.12.2021 13:26

AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Balıkesir'de düzenlenen Teşkilat Akademisi başladı.

AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Balıkesir'de düzenlenen Teşkilat Akademisi başladı.

Hasan Can Kültür Merkezi'nde "Bu hikayenin kahramanı sensin" mottosuyla başlatılan programa ilçelerden çok sayıda partili katıldı.

AK Parti MKYK Üyesi Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında 11. haftayı geride bıraktıklarını söyledi. Sarıbaş, bu hafta itibarıyla 80 ilde eğitimlerin tamamlanacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yoğun bir çalışma serüveni içinde eğitimlerimizin teşkilat mensubu kardeşlerimiz için faydalı olduğunu tecrübe ettik. İnşallah Balıkesir'de de çok faydalı bir eğitim süreci geçireceğiz. İnşallah 2023'e giden bu yolda durmadan, usanmadan tüm teşkilat mensubu kardeşlerimizle emeğimizi ortaya koymamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Biliyoruz ki sizler omuzlarındaki yükün farkında olan teşkilatlarsınız. Bunlar için kapı kapı, gece gündüz durmadan çalışan teşkilatlarsınız. Balıkesir'de tecrübe ederek sohbet ettiğim tüm dava kardeşlerimi özellikle özgüveni, davasına ve kendine olan inancının tam olduğunu görmek çok çok mutlu olduğum bir an olmuştur. Bugün de bu salonun dolu olduğunu görmek beni çok memnun etti. Bu hikayenin asıl kahramanı, bu salonu dolduran sizlersiniz."

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran da bütün teşkilatın azim, gayret ve hassasiyetle seçimlere hazırlandıklarını dile getirdi.

Vatandaşların gönlüne dokunma gayreti ve çalışması içinde olduklarını ifade eden Başarak, "Yapmış olduğumuz online toplantılarda bütün evlere iletilmek üzere bir broşür çalışması başlattık. Her kapıyı çalarak gönüllere dokunup yapacağımız çalışmaları broşürlerimizi de dağıtarak anlatacağız. İnşallah 2023 hedefine durmadan, yorulmadan azimle, gayretle çalışacağız." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da konuşma yaptığı programda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partililere mesajı sinevizyonla gösterildi.

Programa, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Adil Çelik, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile partililer katıldı.

Teşkilat Akademisi programı iki gün sürecek.

BALIKESİR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
BALIKESİR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
BALIKESİR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
BALIKESİR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
BALIKESİR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
BALIKESİR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
BALIKESİR - AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Araştırma Geliştirme, Balıkesir, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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