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AK Parti Teşkilat Akademisi Isparta Eğitim Programı başladı - Son Dakika

AK Parti Teşkilat Akademisi Isparta Eğitim Programı başladı

18.12.2021 18:41
AK Parti Teşkilat Akademisi Isparta Eğitim Programı başladı

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "Eskiden her cumhurbaşkanlığı seçiminde emekli bir asker getiriyorlardı o cumhurbaşkanı olmak zorunda, sanki bir kişinin bu ülkede cumhurbaşkanı olması için emekli asker olması lazım. Yıllarca bunun adına demokrasi demişiz." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "Eskiden her cumhurbaşkanlığı seçiminde emekli bir asker getiriyorlardı o cumhurbaşkanı olmak zorunda, sanki bir kişinin bu ülkede cumhurbaşkanı olması için emekli asker olması lazım. Yıllarca bunun adına demokrasi demişiz." dedi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Ticaret ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi Isparta Programı" başladı.

Akdağ, eğitimde yaptığı konuşmada, 1960'lı yıllarda Türkiye'de Genelkurmay Başkanı'nın adının herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı'nın çok önemli bir insan olduğunu belirten Akdağ, "Silahlı kuvvetler bizim göz bebeğimizdir. Halkın ismini bilmesi gereken kişiler başbakanlardır, cumhurbaşkanlarıdır çünkü onlara yetkiyi halk veriyor. 1960'dan sonra öyle bir gelenek başlıyor ki mesela 1972'den sonra muhtıra yayınlandı. Yani seçilmişlere parmak sallıyorlar. Eskiden her cumhurbaşkanlığı seçiminde emekli bir asker getiriyorlardı, o cumhurbaşkanı olmak zorunda, sanki bir kişinin bu ülkede cumhurbaşkanı olması için emekli asker olması lazım. Yıllarca bunun adına demokrasi demişiz." diye konuştu.

28 Şubat döneminde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olduğunu hatırlatan Akdağ, şöyle devam etti:

"Akşener, o tarihte bir gazetecinin 'Siz Milli Güvenlik Kurulu kararlarını uygulayacak mısınız?' sorusuna 'Tabi ki uygulayacağım' diye cevap veriyor. 'Peki bu kılık kıyafetle ilgili kararları uygulayacak mısınız?' sorusuna da 'Tabi uygulayacağım' diyor. Hani ne oldu, sen demokrattın. Sayın Meral Akşener hanımefendi, sen o çocuklardan özür dilemedikçe, o gün çile çeken o yavrularımızdan ve ailelerinden özür dilemedikçe, milletin içine çıkmaya hakkın yok. Bu durumu Isparta'da İYİ Parti'ye ilgi duyanlara anlatın."

Eğitime, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve partililer katıldı.

AK Parti Teşkilat Akademisi Isparta Eğitim Programı başladı

AK Parti, Isparta, Emekli, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Teşkilat Akademisi Isparta Eğitim Programı başladı - Son Dakika


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