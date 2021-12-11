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AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı - Son Dakika

AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı

11.12.2021 15:12
AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 seçimlerinde zafer şarkılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte söyleyeceklerini ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 seçimlerinde zafer şarkılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte söyleyeceklerini ifade etti.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programında konuşan Kabaktepe, gençlere, kadınlara, Türkiye ve dünyaya dair yapacaklarını ve gelecek tasavvurlarını gerçekleştirmek için tüm teşkilat kademeleri olarak var olmayı başarmaları gerektiğini söyledi.

Bununla beraber tüm teşkilat olarak bir fikir, eylem ve söylem birliği içerisinde hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Kabaktepe, Teşkilat Akademisi programlarının sunacağı en büyük katkılardan birisinin de bu olacağını dile getirdi.

İnsanları, inançları, yaşam tercihlerini ayırmadan AK Parti teşkilatları olarak İstanbul'da görünür olduklarını her daim göstereceklerini belirten Kabaktepe, "Dedik ki 30 milyon selam vereceğiz. Bunu herhangi bir şeyle söylemedik. Mesajlaşmak da, tokalaşmak da, kucaklaşmak da selamlaşmaktır. Ama en önemlisi sevgiyi, hüznü, geleceğin inşasını da paylaşmak da selamlaşmaktır diyerek tüm İstanbul'daki kardeşlerimize en az üç kez selam vereceğiz dedik. Bunu hesap ederek söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki il başkanlığı, başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı döneminde de her zaman bize söylediği, bizim yapmamızı, gerçekleştirmemizi istediği en önemli eylem 'İnsanların gönlünü kazanın, insanımızın kapısını çalın. Çalmadık kapı, dokunmadık gönül, karşılıklı hisdaş olmadığınız kalp bırakmayın' söylemini en güzel şekilde bu 30 Milyon Selam projesiyle gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, sandık çalışmalarının önemine değinerek, 2023 seçimlerini kazanmak için yapmaları gerekenin sandıkta, mahallede, ilçede etkinliklerini eksiksiz yapıp, sonuna kadar çalışmak olduğunu belirtti.

2023 seçimlerine kadar en az geçmiş 20 yıldaki kadar çalışacaklarını dile getiren Kabaktepe, şöyle konuştu:

"Birileri ne derlerse desin, nasıl hissederlerse hissetsin, Tayyip Erdoğan'sız hayallerinin muhal olduğunu 2023'te sandıkları patlatarak hep beraber göstereceğiz. Muhal, hayal edilemeyecek hayaller, gerçekleşmesi imkansızın ötesinde imkansız olan şey demek. Evet gerçekleşmesi imkansız olan Erdoğan'sız Türkiye hayaliniz muhal olacak 2023'te. Çünkü AK Parti var. Çünkü kadın kollarımız var. Çünkü gençlik kollarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız var. Çünkü, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Hepinizden il başkanınız olarak şunu istirham ediyorum. 2023 geldiğinde zafer şarkımızı hep beraber Cumhurbaşkanımızla birlikte söyleyeceğiz."

İstanbul teşkilatı olarak yorulmadan çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Kabaktepe, "2023 büyük zaferimiz, 2024 büyükşehir zaferimiz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan da gazetecilere yaptığı açıklamada, ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Teşkilat Akademisi'nin tüm Türkiye ile birlikte İstanbul'da 20 ilçede 4 bin katılımcıyla devam ettiğini bildirdi.

Kaan, ocak ayından sonra ise 4 bin teşkilat mensubunun daha eğitimlere katılacağını aktardı.

Sadece seçim ve motivasyon merkezli bir akademi düzenlemediklerini ifade eden Kaan, amaçlarının ayrıca teşkilatlarının tüm kademelerinin bir araya gelip uzman isimlerle hükümet ve belediyelerin daha iyi anlatılması olduğunu kaydetti.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı - Son Dakika


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