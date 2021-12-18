AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı başladı - Son Dakika

AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı başladı.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki programın açılışında, bugün ve yarın yapılacak eğitimlerle 76 kentteki programın tamamlanacağını söyledi.

Teşkilat mensuplarından eğitim sonrası görüşlerini aldıklarını belirten Tolu, katılımcıların yüzde 95'inin eğitimlerin başarılı olduğuna yönelik geri dönüşte bulunduklarını dile getirdi.

Tolu, yalan ve dezenformasyonla mücadele ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Onlar istedikleri kadar yalan söylesinler. Dünyanın en büyük yalanlarını da söyleseler, onların bütün yalanları için bir Musa, bütün yılanları için de bir asa yeterlidir Allah'ın izniyle. Bu milletin Musa'sı da asası da sizlersiniz. Allah rızası için dik durun. Asla geri adım atmayın. Hiçbir yerde hiçbir şekilde geri adım atmayın. AK Parti, bu millete kendisini, varlığını, cesaretini, yürekliliğini ve dünyadaki yerini hatırlattı. Bugün yapılan saldırılarla, gayri nizami harp teknikleriyle yaptıkları dezenformasyonla bunu başarmalarına asla fırsat vermeyin."

Teşkilat mensuplarının, ülkenin geleceği için önemli olduğunu aktaran Tolu, "Siz bu ülkenin temel taşısınız ve bu ülkeyi önümüzdeki yüzyıllara taşıyacak olan da sizlersiniz. Bizim 2023 seçimlerine ilişkin hiçbir kaygımız yok. Onlar bugün saldıracaklar, her türlü yalanı söyleyecekler ama şunu bilsinler ki onlar saldırdıkça biz bu ülkeye, millete ve Recep Tayyip Erdoğan'a sarılmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik de eğitimlerin Mersin ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından ilgili katılımcıların yer aldığı program, basına kapalı devam etti.

Eğitim programı yarın sona erecek.