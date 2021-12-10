AK Parti Teşkilat Akademisi'nin Eskişehir eğitim programları yarın başlıyor - Son Dakika

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından organize edilen AK Parti Teşkilat Akademisi'nin Eskişehir eğitim programları, 11-12 Aralık'ta düzenlenecek.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Teşkilat Akademisi'nin bu haftaki durağının Eskişehir olduğunu bildirdi.

"Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" temasıyla başlatılan eğitim programlarının 11-12 Aralık'ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade eden Çalışkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Teşkilat Akademisi, 11 Aralık'ta saat 9.00'da açılış programıyla başlayacak. Konuşmaların ardından saat 9.30'da ilk derse geçilecek. Dersler pazar günü saat 15.00'e kadar devam edecek. İlk gün 6, ikinci gün 4 ders olmak üzere toplam 10 ders yapılacak. Dersler 45 dakika ile 1 saat arası sürecek ve her ders arasında 15 dakika mola verilecek.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanımız Mustafa Şen koordinatörlüğünde düzenlenen ve Türkiye çapında teşkilat üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen teşkilat içi eğitim programına, milletvekillerimiz, ana kademe yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları il ve ilçe yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız ve değerli teşkilat mensuplarımız katılacak. Akademimiz şimdiden hayırlara vesile olsun."