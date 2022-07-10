AK Parti teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika
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AK Parti teşkilatı bayramlaştı

10.07.2022 18:15

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "AK Parti ailesi kendine önem vermeli, yaptıklarının kıymetini bilmeli. Bizi bugüne getiren şey kıymetli hikayemiz. Bu hikayenin ruhunda özveri var, inandığımız değerler ve liderimizin arkasından gitmek var." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "AK Parti ailesi kendine önem vermeli, yaptıklarının kıymetini bilmeli. Bizi bugüne getiren şey kıymetli hikayemiz. Bu hikayenin ruhunda özveri var, inandığımız değerler ve liderimizin arkasından gitmek var." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Zengin, burada yaptığı konuşmada, teşkilat mensuplarının bayramını tebrik etti. Salgın nedeniyle uzun bir aradan sonra teşkilat ile yüz yüze bayramlaşma yaptıklarını ifade eden Zengin, Müslümanların da iki yıl aradan sonra hac ibadetini yerine getirebildiğini anımsattı.

Bu yılki buluşmanın içten, kalpten olduğuna dikkati çeken Zengin, "Bayramın tüm inananlara, Müslümanlara, bütün insanlığa barış getirmesini, herkesin kalbinde ferahlığa yol açmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

İyiliğin, kökleri yere sağlam basan bir ağaç gibi olduğunu, her daim dallarının göğe yükseldiğini anlatan Zengin, şunları söyledi:

"Kötü kelimeler de kökü sağlam olmayan ağaca benzer. İyi kelimelerle hitap etmek bugün yaptığımız işi bereketlendiriyor. AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 20 yılı aşkın süredir çok iyi işler yapmamızı, insanlara ve birbirimize iyi kelimelerle hitap etmeye borçluyuz. Kökü sağlam bir ağaç olmayı buna borçluyuz. AK Parti sadece Türkiye'de değil, dünyada muazzam hikaye yazmamızı sağladı. Bu hikayede her birimizin bir payı var. AK Parti ailesi kendine önem vermeli, yaptıklarının kıymetini bilmeli. Bizi bugüne getiren şey kıymetli hikayemiz. Bu hikayenin ruhunda özveri var, inandığımız değerler ve liderimizin arkasından gitmek var. Bu hikayenin arkasında Türkiye ve dünya için daha güzeli, daha iyiyi isteme var."

Zengin, toplantı öncesinde telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ve bayram tebriğini partililere iletti.

AK Parti teşkilatlarının büyük bir gayretle çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Zengin, şöyle devam etti:

"Haziran 2023 çok yakın bir tarih. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak edeceğiz. Bizim için fevkalade önemli bir süreç. Gece, gündüz durmadan çalışıyoruz. Seçim sürecine girildiğinde yaptığımız işler daha görünür hale geliyor. Önümüzdeki süreçte büyük bir gayretle çalışacağız. Sizlerde de bu iradenin, gayretin olduğuna eminim."

Zengin, dünyanın neresinde olursa olsun ülkeyi, Türk bayrağını yüceltmek için gayret sarf eden herkesin bayramını kutladı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise teşkilatla tekrar yüz yüze bayramlaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bugünlerin kıymetini daha iyi anlayıp ona göre yaşamaları gerektiğini vurgulayan Özcan, "Bayramı vesile bilerek yalanla iftirayla bir şey yapmak isteyenlere karşı vatandaşlarımıza doğruyu, hakkı, gerçeği söyleyeceğiz." diye konuştu.

Şehitleri rahmetle anan Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri anmak üzere bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika

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