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AK Parti teşkilatı Besni'de bayramlaştı - Son Dakika

AK Parti teşkilatı Besni'de bayramlaştı

23.07.2021 11:20
AK Parti teşkilatı Besni'de bayramlaştı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde AK Parti teşkilatı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde AK Parti teşkilatı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanlığında gerçekleşen bayramlaşma törenine Milletvekili Yakup Taş, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut ve partililer katıldı.

Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, bayramlaşma töreninde yaptığı açılış konuşmasında tüm partililerin Kurban Bayramını tebrik ederek, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu, bu ailenin birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güzel işler başaracağını söyledi.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ise, "Bizler hatalarımızla, eksiklerimizle, noksanlarımızla bir davanın önderleri vaziyetinde partimizle, teşkilatımızla birlikte ilçemize hizmet etme hedefinde olan insanlarız. Besni Belediyesi olarak 2,5 yıldır çok mühim hizmetlere sizlerle birlikte imza attık. Özelikle milletvekillerimiz, il başkanımızın, ilçe teşkilatımızın, il genel meclis üyelerimizin ve belediye meclis üyelerimizin yoğun destekleri ile bu güne kadar ilçemizde hayal edilemeyen bir çok değerin ve hizmetin başlamasına vesile olduk. İnşallah bundan sonra da vesile olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, birlik ve beraberliğe vurgusu yaparak, bu birlik ve beraberliğin her zaman Ankara'ya yansıtılması gerektiğini belirtti.

Dağtekin, "Birlik beraberlik ruhu içerisinde bu korona virüs illetinden kurtulalım. Kurallara riayete edelim. Bizim kültürümüzde amire itaat edilmesi gerektiği söylenir. Onun emrine itaat edilmeli ve onunla birlikte yol yürünmelidir. Ekip arkadaşlarımız şuan bu görevi bize verdi. Yarın bırakmamızı isterlerse bizde o an bırakırız. Bizde o zaman gelen kişinin emrinde hareket ederiz. Bizim yaptığımız yanlışları AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlışı olarak görmeyiniz. Onunla ilgili buradaki hava sürekli gür olmalı. Bu birlik ve beraberliği her zaman Adıyaman'a, Adıyaman'dan da Ankara'ya yansıtmalıyız" dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ise yaptığı konuşmada, "AK Parti, vatandaşlar tarafından kurulmuş bir davayı temsil ediyor. AK Parti hareketinin misyonu farklı ülkemizdeki terör belalarını gidermek, insanımızı zenginleştirmek, kendi bölgesinde bir güç haline getirmek, dünyada bir güç haline getirmek, mazlumların derdine derman olmak için yürüyen bir harekettir" dedi.

Daha sonra vatandaşlar ile bir araya gelen Taş, esnafları, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek bayramlaştı. - ADIYAMAN

AK Parti teşkilatı Besni'de bayramlaştı
AK Parti teşkilatı Besni'de bayramlaştı
AK Parti teşkilatı Besni'de bayramlaştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti teşkilatı Besni'de bayramlaştı - Son Dakika


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