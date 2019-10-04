Son Dakika Haberleri: AK Parti teşkilatı İdil'de muhtarlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti teşkilatı İdil'de muhtarlarla bir araya geldi

3 saat önce

AK Parti İl ve ilçe teşkilatları, İdil ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek köylerin ve mahallelerin sorunlarını görüştü.

AK Parti teşkilatı İdil'de muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti İl ve ilçe teşkilatları, İdil ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek köylerin ve mahallelerin sorunlarını görüştü.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, İl Başkan Yardımcıları Çınar Ökten ve Yusuf Som, merkez ilçe Başkanı Rahmet Taşar, Cizre İlçe Başkanı Akif Özalp, İdil İlçe Başkanı Murat Ay, Şırnak İl Genel Meclis üyesi Aburrahim Karatay, İdil'de düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, her zaman milletin içinde bir parti olduklarını vurgulayarak, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarların önemine değinen Erkan, "Muhtarların derdi, bizim derdimizdir." dedi.

AK Parti İdil İlçe Başkanı Murat Ay da, muhtarlara millete hizmet yolunda başarı dilediğini belirtti.

Muhtarların köy ve mahallelere hizmet noktasında çok kutsal bir görev icra ettiğini dile getiren Ay, il, ilçe, köy ve beldelerin sorunlarını çözme gayretinde olduklarını aktardı.

Ay, "İnşallah önümüzdeki dönemde hizmetlerimiz artarak devam edecek." diye konuştu.

AK Parti Şırnak İl Genel Meclis üyesi Aburrahim Karatay ise muhtarların her zaman yanında olduklarını anlatarak, her zaman kapılarının muhtarlara açık olduğunu kaydetti.

Yapılan yatırımlarla köylerin birçok sorununun çözüldüğüne işaret eden Karatay, eksikleri tamamlamak için beraberce çalışma yürüttüklerini belirtti.

Daha sonra muhtarların sorunlarını dinleyen AK Parti İl Başkanı Erkan, sorunların kısa sürede çözümü için çalışacaklarını dile getirdi.

AK Parti, Karatay, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasının yasak aşkını vuran kadın, hapis yatacağını duyunca "Bu ceza hediyem olsun" dedi
AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova için Özbekler kampanya başlattı Otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden emine kurtarılamadı 1,5 aydır şantiyesine gelen tilkiyle kurduğu dostluk şaşırtıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:19:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti teşkilatı İdil'de muhtarlarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]