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AK Parti teşkilatı vatandaşlarla bayramlaştı

41 dakika önce

AK Parti teşkilatı vatandaşlarla bayramlaştıŞANLIURFA - AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatı, bünyesindeki Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, bayramın ilk günü vatandaşlarla bir araya gelerek bayramını kutladı.

AK Parti teşkilatı vatandaşlarla bayramlaştı
ŞANLIURFA - AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatı, bünyesindeki Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, bayramın ilk günü vatandaşlarla bir araya gelerek bayramını kutladı.
AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatı, bünyesindeki büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, bayramın ilk günü vatandaşlarla bir araya gelerek bayramını kutladı. Özel bir mekanda gerçekleştirilen, bayramlaşma etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Burada bir açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tüm Şanlıurfa halkının bayramını kutladı. Beyazgül'e ziyaretleri sırasında ilçe belediye başkanları Metin Baydili, Mehmet Kuş, Mehmet Canpolat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve merkez ilçe kaymakamları eşlik etti.
AK Parti teşkilatı vatandaşlarla bayramlaştı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:13 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, AK Parti, Yerel
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