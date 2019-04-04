Son Dakika Haberleri: AK Parti Teşkilatından Başkan Kılınç'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

AK Parti Teşkilatından Başkan Kılınç'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Adıyaman heyeti Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Teşkilatından Başkan Kılınç'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti, System.String[]
AK Parti Adıyaman heyeti Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ile Yakup Taş, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın seçim sonuçlarının herkes için hayırlı olmasını dileyip, başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise elde edilen başarının kazananının Adıyaman olduğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:15 Kaynak: İHA

Merkez, Süleyman Kılınç, Adıyaman, AK Parti, Politika
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