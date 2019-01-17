Son Dakika Haberleri: AK Parti Teşkilatından CHP'ye Taziye Ziyaret

AK Parti Teşkilatından CHP'ye Taziye Ziyaret

47 dakika önce

AK Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu ile Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş, CHP Kırklareli İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Teşkilatından CHP'ye Taziye Ziyaret, System.String[]
AK Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu ile Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş, CHP Kırklareli İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

Toklucu, geçmiş dönem CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Gürcan Gültekin'in vefatından dolayı üzüntülü olduklarını belirtti.

CHP teşkilatına başsağlığı dileğinde bulunan Toklucu, Gülten'in iyi bir siyasetçi ve iyide bir insan olduğunu sözlerine ekledi.

CHP İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık da, ziyaretlerinden dolayı AK Parti teşkilatına teşekkür ederek, acılarının büyük olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:23 Kaynak: AA

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