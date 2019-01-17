AK Parti Teşkilatından CHP'ye Taziye Ziyaret

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CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı İcra Dairesi Hesabına Yatırdı