AK Parti Teşkilatından CHP'ye Taziye Ziyaret
47 dakika önce
AK Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu ile Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş, CHP Kırklareli İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.
AK Parti Kırklareli Merkez
İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu ile Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş
, CHP
Kırklareli İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.
Toklucu, geçmiş dönem CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Gürcan Gültekin'in vefatından dolayı üzüntülü olduklarını belirtti.
CHP teşkilatına başsağlığı dileğinde bulunan Toklucu, Gülten'in iyi bir siyasetçi ve iyide bir insan olduğunu sözlerine ekledi.
CHP İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık da, ziyaretlerinden dolayı AK Parti teşkilatına teşekkür ederek, acılarının büyük olduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:23 Kaynak: AA
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