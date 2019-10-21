Son Dakika Haberleri: AK Parti teşkilatından muhtarlara ziyaret
Son Dakika Güncel AK Parti teşkilatından muhtarlara ziyaret

AK Parti teşkilatından muhtarlara ziyaret

47 dakika önce

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti teşkilatı, merkez köy ve mahalle muhtarları derneklerini ziyaret etti.

AK Parti teşkilatından muhtarlara ziyaret, System.String[]

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti teşkilatı, merkez köy ve mahalle muhtarları derneklerini ziyaret etti.

Milletvekili Ünal, ziyarette yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin vazgeçilmez kişileri olduğunu söyledi.

Muhtarlığın yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini belirten Ünal, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabük Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Enver Kemik ve Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen, AK Parti teşkilatına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:58 Kaynak: AA
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