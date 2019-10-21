AK Parti teşkilatından muhtarlara ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti teşkilatı, merkez köy ve mahalle muhtarları derneklerini ziyaret etti.

Milletvekili Ünal, ziyarette yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin vazgeçilmez kişileri olduğunu söyledi.

Muhtarlığın yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini belirten Ünal, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabük Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Enver Kemik ve Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen, AK Parti teşkilatına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.