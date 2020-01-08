AK Parti Teşkilatından Mustafa İlmek'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Teşkilatından Mustafa İlmek'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

AK Parti Teşkilatından Mustafa İlmek'e hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

AK Parti İlçe Koordinatörleri ve İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Teşkilatından Mustafa İlmek'e hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

AK Parti İlçe Koordinatörleri ve İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlçe Koordinatörleri Mehmet Ersu, Sadi Kara ve Sait Güneş, İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlmek'i makamında ziyaret ederek AK Parti'ye geçişinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Mustafa İlmek ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "İnşallah daha da güçlenerek hep birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Projelerimizle ilçemizi kendi kabuğundan çıkarıp cazibe merkezi olması için uğraşıyoruz." dedi.

İlmek ve konukları, ziyaretin ardından AK Parti'nin haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Mustafa İlmek, AK Parti, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göksu ailesinin acı gününde dikkatlerden kaçmayan detay! Uzun süre sonra yan yanalar
Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun? Eskişehirspor'da Jesse Sekidika bilmecesi: Sözleşmesini tek taraflı feshetti Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü

Son Dakika Haberleri
19:07 Ümraniye'de atölye yangını - Son Dakika
19:06 Erdoğan-Borisov görüşmesi sona erdi - Son Dakika
19:06 Fransa'da eylemciyi plastik mermiyle yaralayan polis hakkında soruşturma - Son Dakika
19:05 CHP Grup Başkanvekili Altay'dan 'İran-ABD gerilimi' açıklaması - Son Dakika
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 19:13:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Teşkilatından Mustafa İlmek'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]