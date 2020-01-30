AK Parti teşkilatından YSK Başkanı Akkaya'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti teşkilatından YSK Başkanı Akkaya'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

AK Parti teşkilatından YSK Başkanı Akkaya'ya hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına seçilen Muharrem Akkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti teşkilatından YSK Başkanı Akkaya'ya hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına seçilen Muharrem Akkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Karabük teşkilatı Akkaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Akkaya da ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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