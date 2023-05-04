AK Parti teşkilatı tarafından Tarsus'ta düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu TIR'da yangın çıktı.
Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati korumalar eşliğinde makam aracına alınıp olay yerinden uzaklaştırıldı.
Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken konsere gelen vatandaşlar ise dağıldı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti'nin düzenlediği Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın! Bakan Nebati bölgeden uzaklaştırıldı - Son Dakika