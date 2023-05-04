AK Parti'nin düzenlediği Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın! Bakan Nebati bölgeden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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AK Parti'nin düzenlediği Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın! Bakan Nebati bölgeden uzaklaştırıldı

04.05.2023 23:19

Mersin'in Tarsus ilçesinde AK Partililerin düzenlediği, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı. Yangın sonrası Bakan Nebati korumalar eşliğinde makam aracına alınıp olay yerinden uzaklaştırılırken, Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneyi boşalttı.

AK Parti teşkilatı tarafından Tarsus'ta düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu TIR'da yangın çıktı.

AK Parti'nin düzenlediği Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın! Bakan Nebati bölgeden uzaklaştırıldı

KORUMALAR EŞLİĞİNDE MAKAM ARACINA ALINDI

Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati korumalar eşliğinde makam aracına alınıp olay yerinden uzaklaştırıldı.

AK Parti'nin düzenlediği Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın! Bakan Nebati bölgeden uzaklaştırıldı

KURTOĞLU YÜKSELEN DUMAN NEDENİYLE SAHNEDEN İNDİ

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken konsere gelen vatandaşlar ise dağıldı.

AK Parti'nin düzenlediği Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın! Bakan Nebati bölgeden uzaklaştırıldı
Kaynak: DHA
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Cengiz Kurtoğlu, AK Parti, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'nin düzenlediği Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın! Bakan Nebati bölgeden uzaklaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin düzenlediği Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın! Bakan Nebati bölgeden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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