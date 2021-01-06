AK Parti il başkanlıklarınca Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

AK Parti il başkanlıklarınca Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunuldu

06.01.2021 17:39

Muğla ve Burdur'da AK Parti il başkanlıklarınca eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski Bakan Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla ve Burdur'da AK Parti il başkanlıklarınca eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski Bakan Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla'da İl Başkanı Kadem Mete ve partililer, Muğla Adliyesine yaptıkları başvuruda, eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ve gazeteci Ataklı'nın darbe, CHP'li Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Mete, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan nice acı hatıraları hala hafızasında canlı olan milletin, faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde, ülkenin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının partileri vasıtasıyla gerçekleştirilebilmesinin sağlandığını kaydetti.

AK Parti olarak en büyük gururları ve mutluluklarını, bu büyük atılımda milletin temsilcisi olarak mücadele safının en önünde yer alıyor olmak olduğunu belirten Mete, şunları söyledi:

"Hak ve özgürlük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatları olarak biz de yapılan bu saldırıları; demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz."

Burdur

Burdur' da AK Partililer, aynı isimler hakkında adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

İl Başkan Vekili Mustafa Özboyacı, partililer adına adliye önünde okuduğu açıklamada, Türk Ceza Kanunun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" başlığını taşıyan 216. maddesine istinaden söz konusu 3 isim hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Bu zihniyetle hukuk önünde hesaplaşmaya kararlı olduklarını belirten Özboyacı, "Türkiye'nin artık geride bırakmış olduğu büyük açıların çekildiği ve bedellerin ödendiği başörtüsü meselesini gündeme getiren kişinin CHP'nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir." dedi.

Özboyacı, darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyetin ülke için bu tehditler kadar tehlikeli olduğunu vurgulayarak "Unutulmamalıdır ki terörle ve her türlü vesayetle mücadele demokrasiyi koruma mücadelesidir. Milletimizin bu karanlık zihniyete hak ettiği dersi demokratik ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, İl Kadın Kolları Başkanı Zeliha Bağcı ve partililer katıldı.

AK Parti il başkanlıklarınca Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunuldu
AK Parti il başkanlıklarınca Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunuldu
AK Parti il başkanlıklarınca Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunuldu
AK Parti il başkanlıklarınca Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Fikri Sağlar, Can Ataklı, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti il başkanlıklarınca Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika


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