AK Parti teşkilatlarından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane'de AK Parti il teşkilatları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, bir televizyon programında Kabaş'ın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tahammülü mümkün olmayan hakarette bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin, son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam ettiğini belirten Tomakin, şunları kaydetti:

"Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış, bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Siyasete girdiği yıllardan bu yana muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zaferlerini hazmedemeyen 'hazımsız güruh' sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir."

Basın açıklamasına Tomakin'in yanı sıra parti yöneticileri de katıldı.

Giresun

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer, İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın ve partililer, Giresun Adliyesi'nde Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkındaki suç duyurusu dilekçesini cumhuriyet başsavcılığına iletti.

Adliye çıkışında basın açıklaması yapan Tatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınadıklarını söyledi.

Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmenin kimsenin haddi olmadığına işaret eden Tatlı, "Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür. Hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklıselim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez." dedi.

Rize

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, partililerle Rize Adliyesi'ne gelerek Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkındaki suç duyurusu dilekçesini cumhuriyet başsavcılığına teslim etti.

Ardından basın açıklaması yapan Alim, sistematik olarak partilerine ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretler yapıldığını ifade etti.

Alim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretleri şiddetli kınayarak, "AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu mesele sona erene kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz." diye konuştu.

Trabzon

Yönetim kurulu üyeleriyle Trabzon Adliyesi önünde basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı ve milletin değerleri karşısında durmayı muhalefet yapmak zannedenlerin kendilerini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Kabaş'ı eleştiren Mumcu, "Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklıselim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez." dedi.

Basın açıklamasına, Mumcu'nun yanı sıra teşkilat mensupları ve partililer de katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, Gümüşhane Adliyesi'ne gelerek, Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan İl Başkanı Köse, "Söyleyecek sözü olmayan çaresizler ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.