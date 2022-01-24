AK Parti teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Kayseri, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Nevşehir ve Kırıkkale AK Parti il teşkilatları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kayseri'de AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Niğde'de AK Parti Milletvekili Selim Gültekin ve AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, Kırşehir'de AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Yozgat'ta AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Sivas'ta AK Parti Milletvekili Semiha Ekinci ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Nevşehir'de AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Kırıkkale'de AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve beraberlerindeki partililer, bulundukları şehirlerde adliyelere giderek suç duyurusu yaptı.

Suç duyurularının ardından okunan ortak metinde şunlar kaydedildi:

"Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz."

Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmenin kimsenin haddi olmadığı vurgulanan ortak metinde, "Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.