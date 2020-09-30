AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı mazbatasını aldı - Son Dakika

Falakalı, AA muhabirine, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde, vatandaşımızın güvenine layık, beklentilerine sadık kalarak, canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var