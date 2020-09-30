AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı mazbatasını aldı - Son Dakika

AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, mazbatasını aldı.
Partinin 7. Olağan İlçe Kongresinde seçilen Mert Falakalı, Ödemiş Adliyesi İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını teslim aldı.
Falakalı, AA muhabirine, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vatandaşımızın güvenine layık, beklentilerine sadık kalarak, canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 22:15 - Kaynak: AA
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