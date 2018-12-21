AK Parti Tire Kadın Kolları Eğitimi
3 saat önce
AK Parti Tire Kadın Kolları üyelerine yönelik eğitim ve motivasyon toplantısı düzenlendi.
AK Parti Tire
Kadın Kolları üyelerine yönelik eğitim ve motivasyon toplantısı düzenlendi.
İlçe Kadın Kolları Başkanı Mehri Nisa Ünalan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, yerel seçimlere yönelik sunumlar yapıldı.
Ünalan, İzmir
'in 30 ilçesinde eğitimler düzenlendiğini kaydederek, "Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla seçim kampanyalarında artık broşür, bayrak ve afiş gibi çevre kirliliğine meydan verecek hiçbir şeyi kullanmayacağız. Sosyal medya kullanımına partimiz çok önem veriyor." diye konuştu.
Sosyal medyayı etkin kullanacaklarını ve seçmene en hızlı, doğru şekilde ulaşacaklarını vurgulayan Ünalan, Tire'de başarı yakalayacaklarını ve seçimi kazanmayı hedeflediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:02 Kaynak: AA
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