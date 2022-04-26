AK Parti Tokat İl Başkanı Aldemir'den Tokat Havalimanı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Tokat İl Başkanı Aldemir'den Tokat Havalimanı açıklaması Açıklaması

26.04.2022 15:55
AK Parti Tokat İl Başkanı Aldemir'den Tokat Havalimanı açıklaması Açıklaması

AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, Tokat Havalimanı'ndan 25 Mart'tan 25 Nisan'a kadar 8 bin 905 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, Tokat Havalimanı'ndan 25 Mart'tan 25 Nisan'a kadar 8 bin 905 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Aldemir, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Tokat Havalimanı'nın açılışının 25 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını hatırlattı.

Tokat'ın çok önemli yatırımlar aldığını belirten Aldemir, "Türkiye gibi Tokat da büyümeye ve her anlamda iddialı bir şehir olmaya devam ediyor. Daha havalimanımızın açılışının mutluluğunu yaşarken Çamlıbel Tüneli, Niksar-Ünye, Zile-Alaca ve Mecitözü yolları ile ilgili gelişmeler de kara yolu, hızlı tren ve limanlara ulaşım açısından, ilimizin geleceği için bizleri ayrı heyecanlandırmıştır." dedi.

Ulaşımın yanı sıra diğer alanlarda da gelişmeler yaşandığını, bu gelişmeler ışığında şehrin ekonomik anlamda hızla büyüyeceğini vurgulayan Aldemir, tarım, hayvancılık, turizm gibi birçok alanda gelişen Tokat'ı görmeye çok yaklaştıklarını söyledi.

Havalimanındaki uçak seferleri ve yolcu sayısıyla ilgili de bilgi veren Aldemir, şunları kaydetti:

"Sayın milletvekillerimizle birlikte THY Yönetim Kurulu Başkanı'nı ziyaretlerimiz, görüşmelerimiz oldu. Mevcut durumda haftanın 4 günü (pazartesi, çarşamba, cuma, pazar) İstanbul Havalimanı'ndan, haftanın 3 günü (salı, perşembe, cumartesi) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat Havalimanı'na seferler var. Havalimanımızda 25 Mart'tan 25 Nisan tarihine kadar 8 bin 905, yaklaşık 9 bin yolcuya hizmet verildi. Havalimanımız uluslararası uçuşlara hizmet verebilecek niteliklere haizdir. Gümrük, pasaport, harç pulu hizmetleri verilmektedir. Garnizon, Alay Komutanlığımızın askerleri, bugüne kadar, usta birliklerine her ay ilimiz dışından sevk ediliyordu. Şimdi havalimanımızdan THY ile ulaşımları sağlanıyor. Son bir haftada iki sevkiyat gerçekleşti."

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Kaynak: AA

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