AK Parti Tokat milletvekillerinden Şenel'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

AK Parti Tokat milletvekillerinden Şenel'e hayırlı olsun ziyareti

12.11.2020 15:41
AK Parti Tokat milletvekillerinden Şenel'e hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

AK Parti Tokat milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Tokat milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mutafa Arlan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine atanan Tokatlı İbrahim Şenel'i ziyaret etti.

Ziyarette, Tokat Yeşil Sanayi Sitesi inşaatı ile ilgili ödenek desteği, altyapısı tamamlanan ve üst yapısı yüzde 80 oranında tamamlanarak çalışmaları devam eden Tokat Yeni Havalimanı ödeneği, il genelinde yapılacak projelerin ve yatırımların tamamlanması hakkında görüş alışverişinde bulunarak, desteklerin artırılması ve ilin ihtiyaçlarına dair talepler Şenel'e iletildi.

Milletvekilleri Beyazıt ve Arslan, Tokatlı hemşehrilerine selamlarını ileten, Tokat için yapılacak çalışmalar ile özel olarak ilgileneceğini ve destek olacağını bildiren Şenel'e teşekkür etti.

İbrahim Şenel, AK Parti, Beyazıt, Tokat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Tokat milletvekillerinden Şenel'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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