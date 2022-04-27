AK Parti Tokat'ta yapılan yatırımlarla ilgili fotoğraf yarışması düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Tokat'ta yapılan yatırımlarla ilgili fotoğraf yarışması düzenleyecek

27.04.2022 16:34
AK Parti Tokat'ta yapılan yatırımlarla ilgili fotoğraf yarışması düzenleyecek

AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından fotoğraf yarışması düzenleneceği bildirildi.

AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından fotoğraf yarışması düzenleneceği bildirildi.

AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, düzenlediği basın toplantısında, Tokatlılara ve Türk milletine başta havalimanı olmak üzere tüm yatırımları daha iyi anlamak ve tanıtmak istediklerini söyledi.

Tokat'ın her anlamda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla il tanıtım ve medya başkanlığı tarafından yapımı gerçekleşen yatırım ve eserlerle ilgili olarak fotoğraf yarışması düzenleneceğini belirten Aldemir, "Yarışmaya başvurular iki kategoride yapılacak. 7'den 77'ye her yaştan insanımızın katılabileceği nitelikte olmasına özen gösterdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği 25 Mart'tan başlamak üzere 25 Mayıs'a kadar çekebilecek fotoğraflarla katılabilecekleri şekilde bir aralık belirledik. Tokat Havalimanımız gibi her hizmet, yatırım ve eserle ilgili en güzel, en anlamlı, hikayesi de olabilecek en estetik anları seçmek, bu anları birlikte paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışma ile Tokat'ın tanıtımına katkı sağlayacaklarını dile getiren Aldemir, "Tokat'a gelen misafirlerimizi de burada yaşayan, tarihini, kültürü ve her anlamda aynı havayı soluduğumuz tüm kardeşlerimizi de Tokat ile ilgili bir hatırası olan olmayan her vatandaşımızın dahil olabileceği, fotoğraflarıyla yarışacağı, ortak bir paylaşım içimde olmaya davet ediyoruz. Tarihi, doğası ve tüm ayrıcalıklı güzelliklerinin yanında sembol eser ve yatırımlarıyla da ön plana çıkan ilimizin tanıtımına katkısı olacağına inandığımız çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Dereceye girenlere de çeşitli ödüllerimiz olacak." diye konuştu.

???????

YORUMLAR
500
Caminin kendi arazisi üzerindeki kısmını bariyerlerle çevirdi Caminin kendi arazisi üzerindeki kısmını bariyerlerle çevirdi AK Parti Tokat İl Başkanı Aldemir'den Tokat Havalimanı açıklaması Açıklaması AK Parti Tokat İl Başkanı Aldemir'den Tokat Havalimanı açıklaması Açıklaması

Cüneyt Aldemir, AK Parti, Yatırım, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Tokat'ta yapılan yatırımlarla ilgili fotoğraf yarışması düzenleyecek - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:44:27. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Tokat'ta yapılan yatırımlarla ilgili fotoğraf yarışması düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement