AK Parti Tokat'ta yapılan yatırımlarla ilgili fotoğraf yarışması düzenleyecek - Son Dakika

AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından fotoğraf yarışması düzenleneceği bildirildi.

AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, düzenlediği basın toplantısında, Tokatlılara ve Türk milletine başta havalimanı olmak üzere tüm yatırımları daha iyi anlamak ve tanıtmak istediklerini söyledi.

Tokat'ın her anlamda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla il tanıtım ve medya başkanlığı tarafından yapımı gerçekleşen yatırım ve eserlerle ilgili olarak fotoğraf yarışması düzenleneceğini belirten Aldemir, "Yarışmaya başvurular iki kategoride yapılacak. 7'den 77'ye her yaştan insanımızın katılabileceği nitelikte olmasına özen gösterdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği 25 Mart'tan başlamak üzere 25 Mayıs'a kadar çekebilecek fotoğraflarla katılabilecekleri şekilde bir aralık belirledik. Tokat Havalimanımız gibi her hizmet, yatırım ve eserle ilgili en güzel, en anlamlı, hikayesi de olabilecek en estetik anları seçmek, bu anları birlikte paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışma ile Tokat'ın tanıtımına katkı sağlayacaklarını dile getiren Aldemir, "Tokat'a gelen misafirlerimizi de burada yaşayan, tarihini, kültürü ve her anlamda aynı havayı soluduğumuz tüm kardeşlerimizi de Tokat ile ilgili bir hatırası olan olmayan her vatandaşımızın dahil olabileceği, fotoğraflarıyla yarışacağı, ortak bir paylaşım içimde olmaya davet ediyoruz. Tarihi, doğası ve tüm ayrıcalıklı güzelliklerinin yanında sembol eser ve yatırımlarıyla da ön plana çıkan ilimizin tanıtımına katkısı olacağına inandığımız çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Dereceye girenlere de çeşitli ödüllerimiz olacak." diye konuştu.

