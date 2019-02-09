Son Dakika Haberleri: AK Parti Tokat Teşkilatı Toplantısı

AK Parti Tokat Teşkilatı Toplantısı

1 saat önce

AK Parti Tokat teşkilatı üyeleri, bir araya geldi.

AK Parti Tokat Teşkilatı Toplantısı, System.String[]
AK Parti Tokat teşkilatı üyeleri, bir araya geldi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığınca meclis üyeleri ve aday adayları ile birlik, beraberlik buluşma yemeği düzenlendi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ailesi olarak irade ortaya koyarak 31 Mart seçimlerinde en iyiyi, en güzeli ve en başarılı sonucu almak için çalışacaklarını söyledi.

Eroğlu, "İnanıyorum ki sizlerin destek ve duaları, halkımızın da teveccühü ile Tokat'ımızda, ilçe ve beldelerimizde, köylerimizde ve Türkiye'mizde güzel başarılara hep birlikte imza atacağız." dedi.

AK Parti İl Başkanı Metin Polat da doğrunun ve haklının yanında olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Burada bir vatanın, Türkiye'nin bir davası var ve bu davanın bugünkü bayraktarlığını yapan da AK Parti. Bunun için buradayız." ifadesini kullandı.

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk ise 31 Mart yerel seçimlerinin arifesinde bulunduklarını hatırlatarak, "Birlikte bir yol yürüyoruz. Bu süreçte yerel yönetimlerde gerek belediyemizde gerekse İl Genel Meclisimizde görev alabilmek adına partimize teveccüh göstererek aday adayı oldunuz. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Büyüklerimizin dediği gibi, önce yol arkadaşı, sonra da gidilecek yol." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:05 Kaynak: AA

Merkez, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir Danla Bilic'ten Şaşırtan İtiraf: Evli Bir Ünlü Erkek Bana Dün Gece Çok Güzeldi Diye Mesaj Attı

Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 16:52:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Tokat Teşkilatı Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]