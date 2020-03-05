AK Parti Tokat teşkilatından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Tokat teşkilatından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Tokat teşkilatından CHP'li Özkoç'a tepki

6 saat önce

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Tokat teşkilatından CHP'li Özkoç'a tepki, System.String[]

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Polat, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız mücadele verdiğini vurguladı.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğine işaret eden Polat, "Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, burada tekrar etmeyi zul addettiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur." ifadesini kullandı.

Özkoç'un Erdoğan'a yönelik sözlerini misliyle kendisine iade ettiklerini anlatan Polat, şöyle devam etti:

"Üstüne basa basa söylüyoruz, Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır. Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır. PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17- 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile iş birliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil, onun temsil ettiği makama da yapılmıştır."

Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş Özkoç'un kin ve nefret dolu tavırla pervasızlık yaptığını belirten Polat, şunları kaydetti:

"PKK-PYD'nin, Esed'in inlerine düşen her SİHA bombası, CHP'de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir.

Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, AK Parti, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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