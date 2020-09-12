AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Şahin, güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Tomarza 7. Olağan İlçe Kongresi'nde İlçe Başkanı Erhan Şahin, güven tazeledi.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen kongreye katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe kurallarına uydu.

Kongreye, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin, Tomarza AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Şahin Kılıç ve sınırlı üye katıldı.

Divan Heyeti'nin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Tomarza AK Parti İlçe Başkanı Şahin, programa katılanlara teşekkür etti, kongrenin hayırlar getirtmesi dileklerinde bulundu.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise Tomarza Belediyesi bünyesine bağlı İmar AŞ adına bir mobilya fabrikasının 2020 yılı sonuna kadar ilçede faaliyete geçeceğini ve ilk etapta 150 kişi olmak üzere ilerleyen yıllarda 600 kişinin burada istihdam edileceğini belirtti.

Tek liste ile seçimlere giren mevcut Tomarza AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin kongreye katılanların tamamının oylarını alarak yeniden seçildi.