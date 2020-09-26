AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı, System.String[]

AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Tonya Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Salonunda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, kongrelerin birlik, beraberlik ve bütünleşme açısından çok önemli olduğunu, her kongrenin yenilenmeye imkan hazırladığını söyledi.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar büyük hedefleri gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Cora, "Tüm bunlar aziz milletimizin desteği ile gerçekleşmektedir. AK Parti, tarihimizin, demokrasimizin, büyümemizin, kalkınmamızın, gelişmemizin tecessümüdür. AK Parti milletimizin hissiyatlarının tercümesidir. AK Parti kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, dostluğun tercümesidir. AK Parti bu ülkede öz yurdundan gariplerin, ötekileştirilmişlerin tercümesidir." diye konuştu.

Cora, AK Parti'yi başarılı kılan unsurlardan birisinin de milleti manen anlamak olduğuna işaret ederek, "Milletimiz bizden ne istiyor? Milletimiz bizden duble yollar istiyor, enerji yatırımları bekliyor, doğalgaz rezervlerini keşfetmemizi bekliyor, Engelli vatandaşımıza insan gibi muamele bekliyor. Hastanelerde hasta kuyruklarında, eczanelerde ilaç kuyruklarında beklememek istiyor. Daha yaşanabilir çevre, daha yaşanabilir şehirler bekliyor. İşte AK Parti bunları tek tek gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ise coşku ve heyecanı kaybetmeden kongreleri sürdürdüklerini, temizlik, maske ve mesafe kurallarına da riayet ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüsle mücadele sürecinde her zaman vatandaşın yanında olduklarını aktaran Revi, şöyle devam etti:

"Sağlık, ekonomi ve sosyal hayatın büyük hasar görmemesi için tüm önlemleri aldık. Vatandaşlarımıza, esnaflarımıza, işçilerimize ve bu süreçte zarar gören her kesime ulaştık ve desteklemelerimizi yaptık. Dünya koronavirüs salgını ile birbirine düşerken ülkemiz yalnızca kendi vatandaşlarına destek olmakla kalmayıp yaptığı yardımlarla adeta insanlık dersi verdi. Büyük devlet olmak, tek başına maddi unsurlara sahip olmak değil. Şeyh Edebali'nin de dediği gibi 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışından geçmektedir."

Kongreye, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve Bahar Ayvazoğlu, Karadeniz Bölgesi Bölge Koordinatörü Yahya Çelik ile partililer katıldı.

Kongrede, mevcut İlçe Başkanı Cafer Köroğlu, yeniden başkan seçildi.

Milletvekili, AK Parti, Trabzon, Tonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika


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