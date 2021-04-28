İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un yaşamını yitirmesinin ardından dün meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen, CHP'li Mithat Tekin'in kazandığı başkanlık seçiminde gizli oy ilkesine uyulmadığını söyledi. CHP'li meclis üyelerinin oy pusulalarını kimlikleriyle birlikte fotoğraflayıp WhatsApp grubunda paylaştıklarını ileri süren Sürekli, "Üyelerin hür iradesine engel olundu. Bu da tarihe kara leke olarak geçecek. Seçimin iptali ve yenilenmesi için dava açtık" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 27 Nisan günü saat 14.00'te yeni başkanın seçilmesi için belediye meclis üyelerinin toplanmasına karar verdi. Belediye başkanının belirlenmesi için yapılan seçim Torbalı Belediyesi Meclis Salonu'nda dün tek oturumda gerçekleştirildi. 31 meclis üyesinin oy kullandığı seçimin üçüncü turunda 17 oy alan CHP'li Mithat Tekin, başkan seçildi, AK Partili Özgür Erman Çağlar ise 14 oyda kaldı. Üç turda yapılan oylamanın ilk iki turunda CHP fire verirken salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda seçimi CHP adayı Mithat Tekin kazandı.

Cumhur ittifakı grubu adayı Özgür Erman Çağlar, oy kullanılan kabinde oyların telefonla çekildiğini iddia ederek seçimi mahkemeye taşıyacaklarını açıklaması, salonda tartışmalara neden oldu.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bugün parti binasında düzenlenen toplantıda süreçle ilgili açıklama yaptı. Toplantıya AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçioğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar ve Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın da katıldı.

Seçimde gizli oy ilkesine uyulmadığını söyleyen Sürekli, İsmail Uygur'un vefatının ardından yaşanan sürecin bir dizi spekülasyonlara neden olduğunu vurguladı. Sürekli, "Biz hiç konuşmadık, bir beyanda bulunmadık. Vefat olayının acısının geçmesini bekledik. Ancak ne yazık ki CHP'de vefatın akabinde 5, 6 adayın ortaya çıkması, arkasından AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın aday gösterip göstermeyeceği konusunda başlatılan spekülasyon, üzücü ve kabul edilemezdir" dedi.

'CHP'Lİ ÜYE İTİRAF ETTİ'

Torbalı'daki belediye başkanı seçiminden önce grupların adaylar konusunda bir araya gelerek görüşmeler yaptığını anlatan Kerem Ali Sürekli, aynı görüşmelerin Menemen'de başarıyla uygulandığına dikkat çekti. Sürekli, "Seçimin sağlıklı geçmesi için alınması gereken önlemler konuşuldu. CHP'nin buna uymadığını gördük. Menemen'de olduğu gibi oy pusulalarının bilgisayar çıktısıyla getirilmesi lazım. Bu kararlaştırılmıştı. Meclise geldiklerinde karşı çıktılar. Seçime geçildi. Biliyorsunuz Torbalı'da AK Parti'nin 10 meclis üyesi, MHP'nin 2, toplamda 12 meclis üyesi var. CHP'nin 18 meclis üyesi var. DEVA Partisi'nin ise 1 meclis üyesi. Bu tabloda seçim başladı. Birinci turda Cumhur ittifakının adayı Özgür Erman Çağlar birinci turda 15 oy, CHP'nin adayı Mithat Tekin 16 oy aldı. Her şey bundan sonra başladı. İlk önce ara istediler. Belediye meclisinde başkanlık seçimleri aralıksız yapılır. Tartışma oldu. Ara verilmeden seçim devam etti. Başka bir metot bulunmuş, duyumları bize geldi. Belediye meclis üyelerine oylarını üstlerine kimliklerini koyarak cep telefonuyla çekerek WhatsApp grubuna atma talimatı gelmiş. Grup başkan vekilimiz Özgür Erman Çağlar söz alarak bu durumu bildirdi. Cep telefonlarının toplatılarak seçimin devamı talep edildi. Oturumu yöneten meclis başkanvekili taraflara söz verdi. Bir meclis üyesi Cevdet Sargı, söz aldı itiraf niteliğinde bir konuşma yaptı. Tutanaklarda var. Dedi ki 'Biz grup kararı aldık bu şekilde oy kullanacağız.' CHP Grup Başkanvekili söz alarak böyle bir grup kararının alınmadığını, bunun hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Aynı süreçte bu talimatlar devam etti. Çünkü aynı anda oy kullanma işlemi de devam ediyor. Oturumu yöneten meclis başkan vekili telefonla biriyle konuşuyor ve talimatı aldıktan sonra 'fotoya devam' diyor. Videosu da var."

'YARGI KARARINI VERECEKTİR'

Kerem Ali Sürekli, dün gerçekleşen seçimdeki video kayıtlarını da göstererek seçime itiraz ettiklerini belirtti. Sürekli, "Her şey ortada. Bununla ilgili dün akşam seçimin iptali ve yenilenmesi için dava açtık. Özgür Erman Çağlar dava açtı. Yargı kararını verecektir? ifadelerini kullandı.

CHP'li meclis üyelerinin de mağdur olduğunu belirten Sürekli, seçimin sağlıklı yapılması durumunda sonuca herkesin saygı göstereceğini söyleyerek yargının kararını vermesini bekleyeceklerini ifade etti.