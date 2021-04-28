İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI - Son Dakika

İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI

28.04.2021 15:50

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un yaşamını yitirmesinin ardından dün meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen, CHP'li Mithat Tekin'in kazandığı başkanlık seçiminde gizli oy ilkesine uyulmadığını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un yaşamını yitirmesinin ardından dün meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen, CHP'li Mithat Tekin'in kazandığı başkanlık seçiminde gizli oy ilkesine uyulmadığını söyledi. CHP'li meclis üyelerinin oy pusulalarını kimlikleriyle birlikte fotoğraflayıp WhatsApp grubunda paylaştıklarını ileri süren Sürekli, "Üyelerin hür iradesine engel olundu. Bu da tarihe kara leke olarak geçecek. Seçimin iptali ve yenilenmesi için dava açtık" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 27 Nisan günü saat 14.00'te yeni başkanın seçilmesi için belediye meclis üyelerinin toplanmasına karar verdi. Belediye başkanının belirlenmesi için yapılan seçim Torbalı Belediyesi Meclis Salonu'nda dün tek oturumda gerçekleştirildi. 31 meclis üyesinin oy kullandığı seçimin üçüncü turunda 17 oy alan CHP'li Mithat Tekin, başkan seçildi, AK Partili Özgür Erman Çağlar ise 14 oyda kaldı. Üç turda yapılan oylamanın ilk iki turunda CHP fire verirken salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda seçimi CHP adayı Mithat Tekin kazandı.

Cumhur ittifakı grubu adayı Özgür Erman Çağlar, oy kullanılan kabinde oyların telefonla çekildiğini iddia ederek seçimi mahkemeye taşıyacaklarını açıklaması, salonda tartışmalara neden oldu.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bugün parti binasında düzenlenen toplantıda süreçle ilgili açıklama yaptı. Toplantıya AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçioğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar ve Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın da katıldı.

Seçimde gizli oy ilkesine uyulmadığını söyleyen Sürekli, İsmail Uygur'un vefatının ardından yaşanan sürecin bir dizi spekülasyonlara neden olduğunu vurguladı. Sürekli, "Biz hiç konuşmadık, bir beyanda bulunmadık. Vefat olayının acısının geçmesini bekledik. Ancak ne yazık ki CHP'de vefatın akabinde 5, 6 adayın ortaya çıkması, arkasından AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın aday gösterip göstermeyeceği konusunda başlatılan spekülasyon, üzücü ve kabul edilemezdir" dedi.

'CHP'Lİ ÜYE İTİRAF ETTİ'

Torbalı'daki belediye başkanı seçiminden önce grupların adaylar konusunda bir araya gelerek görüşmeler yaptığını anlatan Kerem Ali Sürekli, aynı görüşmelerin Menemen'de başarıyla uygulandığına dikkat çekti. Sürekli, "Seçimin sağlıklı geçmesi için alınması gereken önlemler konuşuldu. CHP'nin buna uymadığını gördük. Menemen'de olduğu gibi oy pusulalarının bilgisayar çıktısıyla getirilmesi lazım. Bu kararlaştırılmıştı. Meclise geldiklerinde karşı çıktılar. Seçime geçildi. Biliyorsunuz Torbalı'da AK Parti'nin 10 meclis üyesi, MHP'nin 2, toplamda 12 meclis üyesi var. CHP'nin 18 meclis üyesi var. DEVA Partisi'nin ise 1 meclis üyesi. Bu tabloda seçim başladı. Birinci turda Cumhur ittifakının adayı Özgür Erman Çağlar birinci turda 15 oy, CHP'nin adayı Mithat Tekin 16 oy aldı. Her şey bundan sonra başladı. İlk önce ara istediler. Belediye meclisinde başkanlık seçimleri aralıksız yapılır. Tartışma oldu. Ara verilmeden seçim devam etti. Başka bir metot bulunmuş, duyumları bize geldi. Belediye meclis üyelerine oylarını üstlerine kimliklerini koyarak cep telefonuyla çekerek WhatsApp grubuna atma talimatı gelmiş. Grup başkan vekilimiz Özgür Erman Çağlar söz alarak bu durumu bildirdi. Cep telefonlarının toplatılarak seçimin devamı talep edildi. Oturumu yöneten meclis başkanvekili taraflara söz verdi. Bir meclis üyesi Cevdet Sargı, söz aldı itiraf niteliğinde bir konuşma yaptı. Tutanaklarda var. Dedi ki 'Biz grup kararı aldık bu şekilde oy kullanacağız.' CHP Grup Başkanvekili söz alarak böyle bir grup kararının alınmadığını, bunun hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Aynı süreçte bu talimatlar devam etti. Çünkü aynı anda oy kullanma işlemi de devam ediyor. Oturumu yöneten meclis başkan vekili telefonla biriyle konuşuyor ve talimatı aldıktan sonra 'fotoya devam' diyor. Videosu da var."

'YARGI KARARINI VERECEKTİR'

Kerem Ali Sürekli, dün gerçekleşen seçimdeki video kayıtlarını da göstererek seçime itiraz ettiklerini belirtti. Sürekli, "Her şey ortada. Bununla ilgili dün akşam seçimin iptali ve yenilenmesi için dava açtık. Özgür Erman Çağlar dava açtı. Yargı kararını verecektir? ifadelerini kullandı.

CHP'li meclis üyelerinin de mağdur olduğunu belirten Sürekli, seçimin sağlıklı yapılması durumunda sonuca herkesin saygı göstereceğini söyleyerek yargının kararını vermesini bekleyeceklerini ifade etti.

İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI
İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI
İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI
İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI
İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI
İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI
İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI
İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI
İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI
İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI
İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI
İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI

Cumhuriyet Halk Partisi, Kerem Ali Sürekli, AK Parti, Torbalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor         
16:24
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı         
14:34
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı         
13:11
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak         
12:07
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor         
10:03
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 16:39:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR AK PARTİ TORBALI'DAKİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement