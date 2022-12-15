Alkol masasında dansözlü eğlence görüntüleri ortaya çıkan AK Partili isim istifa etti

Sosyal medya AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın'ın internete düşen görüntülerini konuşuyor. Kendi ofisinde alkol masası kuran ve çok sayıda dansözle sazlı sözlü eğlence düzenlediği iddia edilen AK Partili başkanın videosu kısa sürede viral oldu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ HALİNE GELDİ

Türkiye'nin yaşadığı hayat pahalılığı içinde böylesine zengin bir masa kurup eğlendiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Günaydın'ın yer aldığı videoda ilçe başkanının alkol şişeleriyle dolu masada oturup telefonuyla uğraştığı sırada yanına kadar yaklaşan iki dansözle konuştuğu anlar yer aldı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Twitter üzerinden gelen tepkilerin ardından AK Partili Selman Günaydın, görevinden istifa etti. Açıklamayı Facebook hesabı üzerinden yapan Günaydın, şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı görevinden, bugün itibarıyla ayrıldığımı değerli hemşerilerimize ve kamuoyuna bildirmek istiyorum."