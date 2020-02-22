AK Parti Tosya İlçe Başkanı Corcor, sağlık hizmetlerini değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor, ilçede yapılan sağlık yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Corcor, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin son 18 yılda sağlık alanında çağ atladığını söyledi.

Yenilenen ilçe devlet hastanesinin bölgenin en modern hastanelerinden biri olduğunu belirten Corcor, "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de her alanda değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Sağlık alanında yapılan atılımlar sayesinde dünyanın bu alanda söz sahibi ülkeleri arasında yer aldık. 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezini tek çatı altında birleştirecek olan binamızın inşaatında da sona gelindi." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 3 ambulanstan birinin Tosya'ya tahsis edildiğini bildiren Corcor, aracın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda hizmet vermeye başladığını kaydetti.