AK Parti Tosya İlçe Başkanlığına Mustafa Corcor getirildi - Son Dakika

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AK Parti Tosya İlçe Başkanlığına Mustafa Corcor getirildi
6 saat önce
Geçtiğimiz günlerde yapılan temayül yoklamasının ardından AK Parti Tosya İlçe Başkanlığına Mustafa Corcor getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
Geçtiğimiz günlerde yapılan temayül yoklamasının ardından AK Parti Tosya İlçe Başkanlığına Mustafa Corcor getirildi.
İlçe teşkilatını Şubat'ta yapılacak olan kongreye taşıyacak geçici başkan genel merkez tarafından belirlendi. AK Parti Genel Merkezine çağrılan Mustafa Corcor'a İlçe Başkanlığı görevi tevdi edildi. İlçe Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Corcor belgesini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den alarak yeni ilçe başkanı oldu. - KASTAMONU
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