AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.



AK Parti'nin, Trabzonlu Kurtuluş Savaşı kahramanlarının, Albay Hamdi Beylerin, Yüzbaşı Kahraman Beylerin istiklal sancağını bugün de taşıyanların partisi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bizim davamız, senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır. Bizim mücadelemiz Türkiye'yi aydınlık geleceğine, yepyeni ufuklara kavuşturma mücadelesidir. Allah'a hamdolsun bugüne kadar ülkemizin ikbal ve istikbaline mugayir hiçbir adım atmadık, atılmasına da müsaade etmedik." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, milli iradenin üstünde hiçbir fani güç tanımadan Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmanın kavgasını verdiklerini vurguladı.



Bu sırada salondakilerin "Trabzon seninle gurur duyuyor" tezahüratlarına Erdoğan, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum." karşılığını verdi.



"İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Şu anda bu çetelerle kim iş birliği halinde biliyorsunuz değil mi? Onlara sandıklarda önemli bir ders vermek durumundayız. CHP ve benzerleri gibi, Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece kendi seçmenlerini, sadece kendilerine oy verenleri değil, 81 milyonun tamamını kucakladıklarını belirterek, sloganlarını da "Tevazu, samimiyet, gayretle önce millet, önce memleket" olarak belirlediklerini hatırlattı.



Kimsenin hayat tarzına, giyinişine, terörü ve şiddeti kutsamadığı sürece siyasi görüşüne müdahale etmediklerini dile getiren Erdoğan, "Ekonomimizi büyütürken, yatırımlarımızı artırırken demokrasimizi de büyüttük, güçlendirdik. Devletimizin tüm kurumlarında kök salmasını sağladık." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daima kendilerini yenilemenin, zamanın ruhuna ve ülkenin şartlarına göre kendilerini geliştirmenin gayretinde olduklarını söyledi.



-"Laf siyaseti değil icraat siyaseti yaptık"



Erdoğan, son 16 yılda kendilerinden önce yapılanların tamamından fazla eseri, projeyi, hizmeti milletin istifadesine sunduklarını kaydetti.



AK Parti iktidarları döneminde, Trabzon'a 30 milyar lira yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:



"Şöyle geçmişe bir bakın, acaba ne yapmışlar, laftan başka ne yapmışlar? Biz laf siyaseti değil icraat siyaseti yaptık. Onun için bizde hizmet siyaseti önceliklidir. Eğitimden sağlığa, turizmden ulaşıma, ticaretten tarıma, sanayiye kadar Trabzon'un hangi ihtiyacı varsa, neyin eksikliğini hissediyorsa onu gidermenin çabasını güttük. Allah'a hamdolsun, bugün ikinci üniversitesiyle, yurtları, yolları, tünelleri, barajları, derslikleri, hastaneleri, spor salonları, gençlik merkezleri, 41 bin seyirci kapasiteli modern stadyumuyla hemen her alanda Trabzon'a çağ atlattık. Şimdi yeni projeler, yeni yatırımlarla Trabzonlu kardeşlerimizin hayat standardını yükseltmeye devam ediyoruz."



Trabzon'a yatırımlar



Erdoğan, daha sonra 100 günlük icraat programında yer alan Trabzon'a ilişkin yatırımları anlattı.



Akçaabat Millet Bahçesi ve Avni Aker Millet Bahçesi'yle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, yaklaşık 58 bin metrekare alana sahip Avni Aker Millet Bahçesi'nin proje çalışmalarının bu ay içinde tamamlanacağını bildirdi. Erdoğan, "Güzel bir millet bahçesi. Alacaksınız çocuklarınızı, hanımı, beyini, hep beraber o millet bahçesinde inşallah arzu edildiği gibi eğleneceksiniz." diye konuştu.



Yaklaşık 23 bin metrekare alana sahip Akçaabat Millet Bahçesi'nin proje çalışmalarının ise gelecek ay biteceğini açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bizzat kendi himayemizde Trabzon Merkez Pazarkapı'da inşaatına başlanan cami ve külliyenin inşaatı devam ediyor. Bin kişilik konferans salonu, İslami Kültür Merkezi ve müzesiyle bu eser tamamlandığında Karadeniz Bölgesi'nin en büyük külliyesi olacak. 100 yataklı Of Devlet Hastanesinin yapımı da sürüyor. 1200 yataklı Trabzon Şehir Hastanemiz ise şu an ihale aşamasında ve 1,3 milyar lira maliyeti olan Trabzon Şehir Geçişi Devlet Yolu'nun yani Kanuni Bulvarı ile Akyazı ve sahil bağlantı yollarının inşasını da seneye bitiriyoruz. Hiç endişeniz olmasın."



(Sürecek)

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yalova'da Kurulacak Güneş Panelleri, Üretilecek Enerji Bakımından Dünyanın En Güçlüsü Olacak

Ekranlara Geri Dönmeye Hazırlanan Murat Başoğlu, Düşmanlarına Gözdağı Verdi: Uykuları Kaçsın İstiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek

Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?