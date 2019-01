AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli'ni ve bağlantı yollarını bu yıl bitireceklerini, yapımları süren daha pek çok bölünmüş yol projesini bu yıl tamamlayacaklarını bildirdi.



Trabzon-Erzincan arasındaki hızlı tren projesini hayata geçirerek, Trabzon'u da hızlı tren ağına ekleyeceklerini açıklayan Erdoğan, Solaklı Vadisi'nde 20 kilometrelik bir güzergahta örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Of-Çaykara arasındaki yaptıkları bu projeyle vadinin çehresi ve havasının değiştiğini aktaran Erdoğan, Altındere Vadisi Milli Parkı, Sera Gölü Tabiat Parkı ve Uzungöl Tabiat Parkının yer aldığı 8 tabiat parkında gerekli çalışmaları yaparak, tabiat turizmine katkı sunduklarını anlattı.



Çevre Şehircilik Bakanlığının bunları adım adım takip edeceğini kaydeden Erdoğan, "İstihdamı geliştirmek, işverenlerle yükseköğrenim mezunlarını buluşturmak amacıyla 10-12 Mart tarihlerinde Karadeniz Kariyer Fuarı düzenliyoruz." dedi.



"Dönüştüremediğimiz yegane alan, ülkemizdeki muhalefetin zihniyetidir"



Trabzon'da toplam 1,7 milyar tutarında tarımsal destek verdiklerine işaret eden Erdoğan, çiftçileri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını belirtti.



Sadece Trabzon'un değil Türkiye'nin de çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Sadece bir alanda maalesef arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz değişimi gerçekleştiremedik. Geride bıraktığımız son 16 yılda dönüştüremediğimiz yegane alan, ülkemizdeki muhalefetin zihniyetidir. Onu değiştiremedik. Orada başarısız olduk." değerlendirmesinde bulundu.



"Vesayetçilerden medet uman bir partiyle karşı karşıyayız"



Türkiye'nin ayağına vurulan prangalardan kurtulurken, bazı siyasi partilerin tek parti devrinin faşist anlayışından çıkamadığına dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti:



"Milletimiz değişmiş, ülkemiz hemen her alanda ilerlemiş, ancak CHP alışkanlıklarını değiştirmeyi başaramamıştır. Dünyanın yaşadığı onca dönüşüme rağmen bu parti maalesef 1940'lara darbe dönemlerine takılıp kalmıştır. Demokrasimizin katettiği onca mesafeye rağmen halen vesayetçilerden medet uman bir partiyle karşı karşıyayız. Bunlarda yalan bol. Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıkları iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Söyledikleri yalanlar dolayısıyla onlarca kez tazminata mahkum oldular. Meclis kürsülerinden attıkları iftiraların bir tanesini dahi yargı karşısında ispatlayamadılar. Belge diye ellerinde salladıkları kağıtların hiçbirini delil olarak mahkemeye sunamadılar. Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar."



"Yalanı terk etseler hem partileri hem de millet rahatlayacak"



"Can çıkar huy çıkmaz" atasözüne atıfta bulunan Erdoğan, "Bunlar da söylemlerini değiştirmek yerine yalan siyasetinde ısrar ediyorlar. Artık bunu iyice kurumsal hale getirmeye başladılar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Bu ne biliyor musunuz? Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminat kararlarını ödeyeceklermiş." dedi.



Şu anda bir milyonun üzerinde verilen tazminatlar olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:



"Biz de avukatlarımıza diyoruz, 'sizin olsun, yeter ki siz bunu tazminata mahkum edin.' Ne diyelim, Allah bunlara akıl fikir versin. Doğru düzgün siyaset yapmak varken, yaşadıkları onca hezimete rağmen halen yalan siyasetinden medet umuyorlar. Oysa iftira atmayı bıraksalar, yalanı terk etseler hem partileri hem mahkemeler hem de millet rahatlayacak. Hakaret etmek yerine fikir üretseler, proje üretseler emin olun bundan herkes karlı çıkacak. Çünkü biz Türkiye gibi güçlü bir ülkenin mecliste bu hale düşmüş bir partisinin olmasını istemiyoruz."



Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinin FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin, lobilerin oyunca haline getirilmesini tasvip etmediklerini kaydeden Erdoğan, "Vaktimizi, CHP'nin başındaki zatın yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz." dedi.



"Cumhur ittifakının karşısında tarihi bir hezimet yaşayacaktır"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yalan destekleme fonu oluşturan CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegane sermayesinin iftira, manipülasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağının anlaşıldığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:



"Bunlara karşı bizim yapmamız gereken, Yusuf Has Hacib'in şu tavsiyesine sarılmaktır; 'Kötüye katılma, selametle yürü. Daima doğru ve dürüst ol. Küheylan gibi meydanda cevelan et.' Bizim görevimiz, millete hizmet yolculuğunda selametle yürümek, daima doğru ve dürüst olmaktır. Biz doğru olursak, samimi olursak, evelallah CHP'nin de avenelerinin de yalan ve iftiraları asla milletimizin kafasını bulandırmayacaktır. Tıpkı 14 seçimdir olduğu gibi ana muhalefet bir kez daha attığı iftiraların altında kalacak, 31 Mart akşamı yine Cumhur İttifakı'nın karşısında tarihi bir hezimet yaşayacaktır."



Önce millet, önce memleket prensibiyle Trabzon'daki belediye başkan adaylarının tüm teşkilat mensuplarıyla beraber gece gündüz demeden çalışması gerektiğini belirten Erdoğan, "Unutmayın 31 Mart farklı bir dönüm noktası olacak. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yoğun çalışacağız. Durmak yok yola devam. Cumhur İttifakı ile birlikte karşımızdaki zillet ittifakını, Sayın Bahçeli'nin ifadesi öyle, benimki de illet ittifakı, bu ittifaka karşı Cumhur İttifakı'nın zaferini ben şimdiden görüyorum. Bu işi başaracağız." şeklinde konuştu.



Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin Türkiye'nin 2023 yolculuğunda en önemli kavşak noktalarından bir olduğunun altını çizerek, "Bu seçim, 16 Nisan halk oylamasıyla başlayan tarihi dönüşüm sürecinin inşallah son halkasını oluşturacaktır. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın başarısı, sadece ülkemize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde değil, son 16 yıllık kazanımlarımızın korunmasında da hayati öneme sahip. Bu yerel yönetimin, iktidarla beraber atacağı adımları bilelim ki şehrimize, ilçelerimize, beldelerimize çok ciddi katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.



"AK Parti'nin kazanması demek, Türkiye'nin kazanması demektir, Trabzon'un kazanması demektir." sözleriyle konuşmasına devam eden Erdoğan, vatandaşlardan bu sorumluluğun bilinciyle gece gündüz gayret göstermesini istedi.



Erdoğan, gençlerin heyecanı ve deneyimli kişilerin birikimiyle bu seçimde başarı çıtasının çok daha yukarılara taşınacağına olan inancını da dile getirdi.



Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki sözlerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:



"AK Parti üyelerinin 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde 222 bin AK Parti üyesi var. Ayrıca bu seçimde bir milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Görüldüğü gibi bunların hepsi de çok ciddi seçim sonuçlarında belirleyici olabilecek düzeyde rakamlardır. Gençler, bakın seçmen listeleri askıya çıktı. Lütfen muhtarlıklara gidin listelerde isimlerinize bakın, var mıyım, yok muyum. Buraya bakın. Yoksak hemen gereğini yapalım. Yapın ki bu demokratik hakkınızı kaybetmeyin. Onun için teşkilatımızın buna çok büyük önem vermesi lazım."



Erdoğan, il ve ilçe başkanlarına Ankara'dan verdiği talimatın altını Trabzon'dan bir kez daha çizdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Yarın Kocaeli'nde de çizeceğim. Bir sonraki gün Sakarya'da da bunu hatırlatacağım. Seçmen kütüklerinde isimleri yer alamayan tüm üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek, ilinize ilçenize gelmiş üyelerimizle hemen irtibata geçmelisiniz. Üyemiz olmayan vatandaşlarımıza da 'hoş geldiniz' ziyaretine gideceksiniz. Oy verme hakkı kazanan her gencimize ulaşıp, onları siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel haklar konusunda bilgilendirecek, partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz. Bunları hakkıyla yerine getirdiğimizde AK Parti'nin önünde yepyeni bir evelallah dönem açılacaktır."



Erdoğan, 2014 yılından beri hizmet eden Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti. Daha sonra Erdoğan, partisini 31 Mart'ta temsil edecek Trabzon ilçe adaylarını açıklayarak, kürsüye davet etti.



Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu'nu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu'nu kürsüye davet etti.



Erdoğan, adayların hayırlı olmasını dileyerek adaylar, teşkilat mensupları ve milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi.



Notlar



Hayri Gür Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı için Trabzon'un çeşitli ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu.



Toplantı dolayısıyla salonda kurulan dev platformda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu'nun fotoğraflarının yanı sıra "Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Sonra Memleket" sloganı yer aldı.



Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan salona, "Bir bu vatanı sevdik karşılıksız bir de seni", "Evladına hasret kaldın vatan aşkı ile yandın", "Uykusuz geçirdiğin her gece yarınların teminatı sadece" yazıları asıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin yanı sıra AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zorluoğlu için hazırlanan filmin gösterildiği programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi de birer konuşma yaptı.



Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ve çok sayıda davetli katıldı.



(Bitti)

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ekranlara Geri Dönmeye Hazırlanan Murat Başoğlu, Düşmanlarına Gözdağı Verdi: Uykuları Kaçsın İstiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek

Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?

Sarhoş Hemşire, Doğum Sırasında Sert Bir Şekilde Çektiği Bebeğin Kafasını Kopardı