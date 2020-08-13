AK Parti Trabzon İl Başkanı Revi AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Revi, mesajında, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet davasının emin adımlarla devam edeceğini belirtti.

AK Parti'nin 19 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çıkılan yolda bugüne kadar millete sayısız büyük hizmetler yaptığını ifade eden Revi, şunları kaydetti:

"Her türlü engellemelere rağmen hiçbir şekilde yolumuzdan dönmedik ve dönmeyeceğiz. Partimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. AK Parti, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye makus talihini yenmiştir. Partimizin kurulduğu günden itibaren ülkemizde gerçekten aşama aşama büyük gelişmeler kaydedilmiş, milletimizi sömüren şebekelerin hiçbirine fırsat verilmemiştir."

AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Revi, "Tüm engellemelere rağmen 'Bu şarkı burada bitmez' diyerek çıktığımız bu yolda milletimiz bize büyük bir teveccüh gösterdi. Bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize verilen desteğe layık hizmetler yaptık. Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'umuzda da yapılan hizmetler siyah ve beyaz fotoğraf gibi göz önünde durmaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimize ve ülkemize daha nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.