AK Parti Trabzon İl Başkanı Revi'den Selçuk Bayraktar'a destek - Son Dakika

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a destek verdi.

Revi, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok büyük bir başarı sergilediğini ifade ederek, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı alınan önleyici tedbirler ve uygulanan yöntemlerle büyük bir başarıya imza atıldığını belirtti.

"Fakat bu başarıyı görmezden gelen siyaset virüsü zihniyetlere karşı başarılı olamıyoruz." ifadesini kullanan Revi, "Öyle bir virüs ki onlar hiçbir tedaviye yanıt vermiyorlar. Dünya bizi alkışlarken bu durum onların zoruna gidiyor olmalı ki kötülemek için bahane arıyor, bulamaz iseler uyduruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyanın en iyisi olduğunu vurgulayan Revi, şunları kaydetti:

"CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu'nun açıklamalarını hayretle okuyorum. Ülkemizin bu süreçte göstermiş olduğu başarıya teşekkür etmesi gerekirken o da tipik kendisinden öncekiler gibi tutarsız, gerçek dışı bilgilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışıyor. Artık kabul edin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kovid-19 mücadelede büyük bir başarıya imza attı. Sağlık sistemimiz milletimizden ve dünyadan tam not aldı."

Revi, CHP'yi eleştirerek, şöyle devam etti:

"CHP'nin tabiatı başarı düşmanlığıdır. Şöyle geçmişe doğru bir bakın. Kim bir şeyler üretti ise CHP zihniyeti onun başarılarını yok etmiştir. Nuri Demirağ'ın uçak projelerine dün hangi zihniyet karşı çıkıyor ise bugün de Trabzonumuzun evladı Selçuk Bayraktar'ın İHA, SİHA, ve TİHA projelerine aynı zihniyet karşı çıkıyor. Bunlar yüz yıllardır ülkemize virüs gibi sızdırılmış ithalatçı zihniyetlerdir. Onların gözünde biz hiçbir şey yapamayız. Biz dünyanın en iyisini yapsak onlar yine Avrupai şeylere hayranlıkla bakıp ona taparlar. Dolayısıyla o zihniyetin temsilcisi CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu'ndan da farklı bir açıklama beklemiyoruz. Bunların karnesi belli. Milletimiz bu zihniyete hep kırık not vermiş vermeye de devam ediyor."