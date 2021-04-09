AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu: "Azmi Kuvvetli laf cambazlığı yapıyor" - Son Dakika

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu: "Azmi Kuvvetli laf cambazlığı yapıyor"

09.04.2021 16:31
AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu:

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli'nin laf cambazlığını yaptığını belirterek, "İYİ Parti Trabzon İl Başkanının seviyesiz açıklamaları, içinde biriken nefretin tezahürü gibi. Konuştukça batıyor ve söylemleri komik bir hal alıyor" dedi.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli'nin laf cambazlığını yaptığını belirterek, "İYİ Parti Trabzon İl Başkanının seviyesiz açıklamaları, içinde biriken nefretin tezahürü gibi. Konuştukça batıyor ve söylemleri komik bir hal alıyor" dedi.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, milli takımın yaptığı maç sonrası İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli'nin yorumunun gayri milli bir üslup olduğunu ifade etti. Dr. Sezgin Mumcu, "İP İl Başkanı Kuvvetli'nin üslübu karakterinin yansımasıdır. Bizlerde kendisine hak ettiği ölçüde cevap verdik. Kullandığı cümle aşikar ortada. Biz özellikle altında yapılan yorumlara müdahale etmesini bekledik. Dolayısıyla niyeti aşikar oldu. Şimdi ise laf cambazlığı yaparak seviyesini iyice düşürüyor. Sayın Kuvvetli şu sözümü unutma. Laf cambazlığı yaparak ipin üstünde duramazsın" şeklinde konuştu.

Azmi Kuvvetli'nin söylemlerinin komik olduğunu da ifade eden Başkan Dr. Mumcu, "Sayın Kuvvetli bunun adı mı piar çalışması? sorusunu sorarak; göreve geldiğimiz günden itibaren gece gündüz demeden ilçelerde programlar yapıyoruz. Esnafımızı dinliyorum. Gençlerimizle kadınlarımızla istişarelerde bulunuyorum. Elhamdülillah. Şehrimiz insanları dün olduğu gibi bugün de, tüm dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizi de etkileyen problemlerin çözümünün AK Parti de olduğunu yaparsa yine AK Parti yapar diyerek bizlere desteklerini ifade ediyorlar. Biz yapamadığımız faaliyetleri klavye cambazlığı ile örtbas edebilmek için sanal gündemlerle değil, halkımızla birebir buluşmanın dertleşmenin yolunu seçtik" şeklinde konuştu.

"Konuştukça batıyor ve söylemleri komik bir hal alıyor"

İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli'nin konuştukça battığını ve söylemlerinin komik bir hal aldığını kaydeden Mumcu, "Lisan-ı hal ile, İnancımız gereği Hakkaniyetli eleştiriyi dua biliriz. Samimiyetsizce bir duruşla, sözde muhalefet yapacağım diye pusuda beklemeyi ise riya biliriz. İYİ Parti Trabzon İl Başkanının seviyesiz açıklamaları, içinde biriken nefretin tezahürü gibi. Konuştukça batıyor ve söylemleri komik bir hal alıyor. İp İl Başkanı Kuvvetli kendi başarısızlığını örtmek için sağa sola saldırıyor. İttifak ortağı CHP'deki taciz ve tecavüzlere, gizli ittifak ortakları HDP'nin ipini elinde tuttuğu PKK'nın dağa kaçırdığı kız çocuklarına tecavüz ve katliamlarına ses çıkarmayan, tek kelime etmeyen Kuvvetli ne hikmetse Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz cümleler kurabilmektedir. Sonrasında ise, masumu oynamayı marifet bilmektedir. Azmi Kuvvetli'nin sosyal medya paylaşımının yorumlarına bakıldığında çok net anlaşılacağı üzere, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edilebilmesinin yolunu açmış olduğu aşikardır. Şimdi ise, bu paylaşıma verilen tepkilerin şahsının üzerine bıraktığı psikolojik etkiyi kırmak adına ipe sapa gelmez ifadeler kullanmaktadır. Sayın Kuvvetli ne zaman HDP'li vekilin meclis kürsüsünden İYİ Partili vekillere yönelik bizim sayemizde bu sıralarda oturuyorsunuz sözlerine en az şimdiki yaptığı hararetli açıklamaları kadar hararetli beyanat verirse işte o zaman toplumumuz tarafından ciddiye alınır. Bundan ötesi ise laf-ı güzaftır, lakin elbette laf-ı güzafın peşinde olanlar ve bunu insanlık sananlar da hiç eksilmeyecektir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu: Azmi Kuvvetli laf cambazlığı yapıyor

İYİ Parti, AK Parti, Trabzon, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu: 'Azmi Kuvvetli laf cambazlığı yapıyor' - Son Dakika


Son Dakika

Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu "Ölmek istemiyorum" diyerek video çeken fenomen Dilan Koç, gözyaşları içinde yardım istedi İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi         
16:30
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İhanet projesiyle ilgili ısrara devam ediliyor İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İhanet projesiyle ilgili ısrara devam ediliyor         
16:07
Galatasaray'la karşılaşacak Karagümrük'te 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Galatasaray'la karşılaşacak Karagümrük'te 2 futbolcu koronavirüse yakalandı         
16:03
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı         
15:35
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir         
15:21
22,7 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak 22,7 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak         
14:59
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması güncellendi! Benzin ve motorin bu fiyattan daha pahalıya satılamayacak Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması güncellendi! Benzin ve motorin bu fiyattan daha pahalıya satılamayacak         
14:35
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti         
14:05
Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp         
13:03
Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu         
12:52
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
Film gibi olay! Film gibi olay! "3 saniyen var kasaya boşalt" deyip ateş açan soyguncu tek kuruş alamadan kaçtı         
11:13
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 17:13:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu: "Azmi Kuvvetli laf cambazlığı yapıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei