AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Olağan Kongresi 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Olağan Kongresi 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek

29.01.2021 15:01
AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Olağan Kongresi 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek, System.String[]

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, olağan kongrelerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Şubat'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, olağan kongrelerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Şubat'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Mumcu, yaptığı yazılı açıklamada, teşkilat olarak, Hayri Gür Spor Salonunda gerçekleştirilecek kongreye eksiksiz şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Kongrede oluşacak yönetimle Trabzon'un tüm sorunlarına çözüm oluşturabilecek bir iradenin ortaya çıkacağını vurgulayan Mumcu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır bir şekilde kongremizi gerçekleştireceğiz. Ortak akıl ile birlikte şehrimizin tüm dinamiklerini paydaşımız haline getirip vatandaşlarımızın istek ve taleplerinin gerçekleşmesinde daha hızlı ve doğru kararlar alacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Olağan Kongresi 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika


Son Dakika

İstifa edeceği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı "Hakkınızı helal edin" paylaşımı yaptı Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye videolu mesaj: Hodri meydan Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor Altı yıl önce kaybolan kedi, iki sokak ötede kör bir şekilde bulundu
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi         
15:49
Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti         
15:35
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
Durakta bekleyen kız öğrenciyi ara sokağa götürüp istismar etti, eline para tutuşturup kaçtı Durakta bekleyen kız öğrenciyi ara sokağa götürüp istismar etti, eline para tutuşturup kaçtı         
14:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu         
13:44
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti         
12:08
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 16:09:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Olağan Kongresi 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei