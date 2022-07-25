AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu'dan Arap turistleri eleştirenlere tepki: Herkes ayağını denk alsın

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Karadeniz Bölgesi'nde yaz turizm sezonu da hareketli geçiyor. Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve İsrail'den charter seferlerle turist kafilelerini ağırlayan ve otel ve pansiyonların tam kapasiteye ulaştığı turizm merkezlerinde özellikle konaklama ücretleri yerli turistlerin tepkisini çekerken, bölgede çekilen görüntülerde birçok işletmenin tabelasının da Arapça olarak hazırlanması özellikle sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

"ARAP TURİSTLERİN EKONOMİK KATKILARI HEPİMİZİN MALUMUDUR"

Arap turistlerden şikayetçi olanlara Trabzon meydanında çektiği video ile yanıt veren AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Trabzon ve bütün Doğu Karadeniz Bölgesi için önemli bir değer olan turizmin en önemli unsuru Arap coğrafyasından gelen turistlerin bölgemiz turizmine olan ekonomik katkıları hepimizin malumudur. Bu Türk turizminin geleceği ve turizmden elde edilen gelirin artırılması açısından önemli bir faktördür. Arap ülkeleri vatandaşları için önemi oldukça fazla olan yeşilliği, yaylaları, gölleri ile doğal çekiciliğin merkezi durumundaki bölgemiz Doğu Karadeniz hazır altyapısı, tesisleri ile önemli imkanlar sunmaktadır."

"TRABZON CENEVRE İLE YARIŞIYOR"

Trabzon'un Cenevre'yle yarıştığını ifade eden Ayvazoğlu, "Bu alt ve üst yapı yatırımları, bu tesisler, bu ulaşım ağları çok büyük emekler verilerek oluşturuldu. Neticede bölge olarak emelimize önemli ölçüde ulaştık ve meyvelerini toplamaya başladık. Bakın bu yıl içerisinde yani şu ana kadar inen uçak sayısı 9 bin, günlük ortalama araç kiralama sayısı 7 bindir. Rakamlara bakar mısınız? Özellikle Körfez ülkelerinden yüzbinlerce turistin tercihi oldu şehrimiz. Arap turistlerin bugüne kadar özellikle rağbet ettiği, favori şehri Cenevre ile yarışıyor Trabzon" ifadelerine yer verdi.

"KİM BU PROVOKATÖRLER?"

Sosyal medya üzerinden Arap düşmanlığı püskürtüldüğünü söyleyen Ayvazoğlu, bu kişileri vatan haini olarak niteledi ve şu açıklamayı yaptı:

"Arap misafirlerimizi hedefe koyan açıklamalar manidar olduğu kadar şüphelidir de? Kim bu sosyal Arap turisti misafirlerimizi hedefe koyan sosyal medya paylaşımlarının sahipleri? Kim bu provakatörler? Açıkçası ben bunları bir avuç ırkçıdan ibaret diye de düşünmüyorum. Bana daha çok ulusal ekonomimizi darbeleme maksatlı operasyonel bir girişimin failleri gibi geliyor bu şahıslar. Bana daha çok turizm pazarından daha fazla pay alabilmek için yarıştığımız rakip ülkelerin turizm ajanları gibi geliyor bunlar. Fakat ilan ediyorum; yılların emeği ile ortaya çıkmış bu tabloyu bir avuç kötü ve art niyetli ırkçıya, vatan hainine yedirmeyiz.

Hukuki yollara başvurmak dahil her türlü yakalarına yapışırız. Hadlerini bilsinler! O rahatsız olanların, o Arap turistlerimizi, misafirlerimizi hedefe koyanların bu bölgeye, bu şehre bir faydaları var mı? Yahu turizmde etnisite, kavmiyetçilik mi olur? Turistin milliyeti mi olur? Efendim Arapça tabelalar varmış işyerlerinin üzerinde, e nasıl anlaşacak esnafımız bu insanlarla? Nasıl satacak malını? Bodrum'da Antalya'da ağırlıklı müşteri kitlesi Alman ve İngiliz turistler için asılı Almanca yahut İngilizce tabelalardan da rahatsız oluyor musunuz? Bu turizmimiz üzerinden ulusal ekonomimizi hedefe koyma girişimleri karşılıksız kalmayacaktır ve bu sadece şehrimiz Trabzon'a değil ülkemize kötülüktür, ihanettir. Buna sessiz kalmayız, herkes bilsin, herkes ayağını da denk alsın."