AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, bayramların İslam aleminin en önemli günleri olduğunu, bugünlerde dayanışma ve kardeşliğin pekiştiğini belirtti.

Millet olarak Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Balta, "Ülke olarak gereksinimimiz olan en önemli olgu da budur. Bugün gölgesinde yaşadığımız, huzur bulduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin bu günlere ne zorluklarla geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Her dönemde olduğu gibi günümüzde de ülkemiz üzerinde oyunlar oynanmak isteniyor. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım." ifadelerini kullandı.

Balta, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin büyük başarısının, uluslararası alanda da gurur verici bir takdir kazandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu başarımızın devam edebilmesi bütün vatandaşlarımızın virüsle mücadelede belirlenen kurallara azami dikkat ve titizlik göstermelerine bağlıdır. Bayram münasebetiyle dost ve akraba ziyaretlerine bir süreliğine ara vermemiz, belirlenen yerlerde ve kurban kesim yerlerinde bulunduğumuz süre içerisinde de sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymamız, hem kendi sağlığımız hem de toplumumuzun sağlığı açısından önem arz etmektedir. Araçlarıyla yollara çıkan tüm kardeşlerimden dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini velhasıl trafik kurallarına harfiyen uymalarını istirham ediyorum."