AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta,

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, bayramların yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların sona erdiği en müstesna günlerden biri olduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı'nın önemine dikkati çeken Balta, "Bayramlar birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz için en önemli vesilelerdir. Dargınlıkların sona erdiği, kimsesizlerin ve yaşlıların yalnız kalmadığı, yardım elinin ihtiyaç sahiplerine yürekten uzatıldığı, ulusça coşku içerisinde geçireceğimiz huzur dolu bir bayram olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Balta, yeni tip koronavirüs ile mücadelenin kesintisiz olarak devam ettiğini de ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu günlerde hepimize düşen, hassasiyetle ve kararlılıkla tedbirlere ve konunun uzmanları tarafından önerilen kurallara uymaktır. Kısa sürede ve en az hasarla bu dönemi atlatmak istiyorsak bunları yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle bayramlarımızın en önemli anları olan büyüklerimizi ve akrabalarımızı ziyaretleri çok arzu etmesek de ertelemek zorunda kalacağız. Bayram ziyaretlerimizi inşallah bir sonraki bayramda yapacağız. "

Sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğine de dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"Sevdiklerimizin bayramını telefonda kutlayalım. Bayram sonrası maskemizi takalım ve kalabalık alanlarda sosyal mesafemizi korumaya dikkat edelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Trabzonlu hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Ramazan bayramının milletimize, İslam alemine ve insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı haktan niyaz ediyorum."