AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan Regaip Kandili mesajı, System.String[]

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, ramazanın müjdecisi Regaip Kandilini idrak etmenin sevinç ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Mübarek üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Regaip Kandili adından da anlaşılacağı gibi Allah-u Teala'nın kullarına birçok lütuf ve ihsanda bulunduğu, ibadetlerine çok sevap verdiği, kıymeti ve değeri büyük, rağbet edilmesi gereken bir mağfiret ve rahmet gecesidir. Bu gibi mübarek gün ve gecelerin değerlendirilebildiği sürece güzel amellerle içi doldurduğu, yanlışların farkına varılıp doğru istikamete yönelindiği ölçüde kişi için bereketli ve kazançlı zaman dilimleri olacaktır. Temennim milletçe birbirimize olan muhabbetimizin, yardımlaşma, dayanışma hissiyatımızın en güzel şekilde yaşanacağına inandığımız bu günlerin, huzur ve afiyetimizi daha da güçlendirmesidir."

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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