AK Parti Trabzon Milletvekili Balta, Sürmene'yi ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Sürmene ilçesini ziyaret etti.

Balta, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İsmailoğlu ve Kaymakam Ahmet Gazi Kaya'yı ziyaret ederek, ilçede yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

İlk olarak ilçe başkanlığını ziyaret eden Balta, İlçe Belediye Başkanı Rahmi Üstün, il başkanı Azizoğlu ve yönetimi ile bir araya geldi.

Sürmene'nin kendileri için her zaman önemli bir yere sahip olduğunu belirten Balta, "Sürmene'mizin sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Yapılacak yatırımları ilçe başkanımız ve belediye başkanımızla istişare halinde takip ediyoruz. Sürmene her şeyin en güzeline layıktır." dedi.

Balta, şunları kaydetti:

"Azeri kardeşlerimizin 30 yıl uğraştığı Karabağ sorunu Türkiye'nin güçlü iradesi ve yardımları ile beraber, Allah'ın izni ile Ermeniler yenildi ve büyük bir zafer kazanıldı. Minks grubu denen grup dışarıda kaldı. Türkiye masada oldu. Azerbaycan'a artık kara yolu ile ulaşacağız, ticaretimiz olacak. Diğer taraftan Akdeniz'deki doğal gaz aramaları, Libya'da yaptığımız çalışmalar, içeride ve dışarıdaki terörle mücadelede, Suriye ve Irak'taki gelişmeler. Tüm bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin çok daha iyi yolda olduğunu görüyoruz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Balta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu, demokrasinin dışına çıkarak darbe seviciliği yapmaya çalışsa da seçilmiş cumhurbaşkanımıza 'Sözde cumhurbaşkanı' diyerek demokratik bir ülkede hakaretvari konuşarak demokrasinin dışına çıkmıştır. Yüzde 52 oy alan cumhurbaşkanına bu söylemler millete saygısızlıktır. Mücadelemizi veriyoruz. Milletimiz bunları görüyor. Ülkemizin uluslararası gücü ve pandemideki başarısını herkes görüyor. Büyük projeleri hız kesmeden sürdürerek ülkemizi şaha kaldıracağız. İnşallah 2021 yılında özlediğimiz, beklediğimiz güzel günler bizim olacak. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile alakası olmayan siyasi partilerin iktidar hedefleri olacaktır. Ama ülkemizi bölmeye çalışan, parçalamaya çalışan terör örgütleri ile iş tutan siyasi partilerle ana muhalefet partisinin iş tutmaması lazım. Biz buna üzülüyoruz. 2023 bu yüzden çok önemlidir. Yaptıklarımızı anlatmaya kalksak günler yetmez."