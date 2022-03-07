AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

07.03.2022 14:07
AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, kadınların fedakarlığın, sabrın ve özverinin sembolü olduğunu belirterek, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Evinde ya da iş dünyasında emek veren ve değer üreten bütün kadınların baş tacı olduğunu vurgulayan Cora, "AK Parti olarak 2002 yılından bugüne kadar çok sayıda yapısal reform yaptık, yasal düzenlemeleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cora, parti olarak kadınların siyasi temsilinde, bürokrasi, akademik, ticaret, iş ve sosyal hayattaki varlığında son 20 yıldır ciddi mesafeler kaydettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında kadının imzası varsa bunda AK Parti'nin başarısı vardır. AK Parti her zaman kadınlara hakettiği değeri vermiştir. Kadınların iş gücüne katılımını yüzde 34 seviyesine çıkardık. Aynı şekilde kadın istihdamı 6 milyon seviyesinden 10 milyon düzeyine geldi. 2002 yılında kadın milletvekili sayısı 24, kadın temsil oranı yüzde 4,4 iken şimdi kadın milletvekili oranı yüzde 17,3'e yükselmiştir. Bugün Gazi Meclisimizde 54'ü AK Parti'den olmak üzere 101 kadın milletvekili vardır."

Kadına yönelik şiddetin, haksızlığın ve kötü muamelenin doğrudan doğruya insanı hedef aldığına inanarak mücadelelerini de buna göre yürüttüklerini belirten Cora, "Her zaman bu konu üzerinde hassas davrandık. Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir ancak bu hadiseleri sıfır noktasına getirmeliyiz. Bu doğrultuda TBMM'de yeni düzenlemeler gündeme getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika


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