AK Parti Trabzon Milletvekili Cora'dan 18. yıl mesajı - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Cora'dan 18. yıl mesajı

02.11.2020 18:19
AK Parti Trabzon Milletvekili Cora'dan 18. yıl mesajı, System.String[]

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, partisinin iktidara gelişinin 18. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, partisinin iktidara gelişinin 18. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, partinin 2001 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulduğunu ve bir yıl sonra iktidara geldiğini hatırlattı.

Geride kalan 18 yıl içerisinde millete hizmeti kesintisiz sürdürdüklerini belirten Cora, "Bu bir siyasi parti için gurur duyulması gereken bir tablodur. AK Parti her zaman milleti siyasetin öznesi konumuna getirmiştir. AK Parti eser siyasetini öne çıkarmıştır, bağımsız bir dış politika, yerli ve milli bir siyaset izlemiştir." ifadesini kullandı.

Cora, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin alamet-i farikası nedir diye sorarsanız, tüm baskıya, tehdide rağmen geri durmaması, irkilmemesi, sendelememesi, korkmaması, yere düşmemesidir. Milletten aldığı güçle beraber dik durmayı başarmış olmasıdır. Bu AK Parti'nin en önemli gücüdür. Bir ikincisi de bıraktığı eserlerdir. 18 yıl içerisinde onlarca engelle, badireyle karşılaştık. Ancak milletimizden aldığımız güçle hep ayakta durduk. Partimizin diğer bir önemli özelliği ise herkesin konuştuğunu AK Parti'nin yapması, herkesin hayal gördüğünü gerçeğe dönüştürmesidir. Çok şükür milletimize mahcup olmadık. Her alanda büyüyen bir Türkiye inşa ettik. Hayaller gerçek oldu. Yapılamaz denilenler yapıldı. Havalimanları, şehir hastaneleri, spor kompleksleri, duble yollar, köprüler, Marmaray'lar, hızlı trenler, yerli ve milli savunma sanayi İHA'lar, SİHA'lar ve daha nicelerini bu iktidar gerçekleştirdi. Biz milletimizden alınan vergileri çarçur etmedik. Engellilere, yaşlıya, hastaya sahip çıktık. Dünyada mazlum milletlerin imdadına koştuk. Ülkemizde yaşanan depremlerde, afetlerde, sel baskınlarında devletin gücünü hissettirdik. Milletimizin yanında durduk. Kimsesizlerin kimsesi olan bir iktidar olduk. Her türlü terör örgütüne karşı etkili bir mücadele ortaya koyduk."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Trabzon Milletvekili Cora'dan 18. yıl mesajı - Son Dakika


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