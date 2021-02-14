AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, PKK tarafından şehit edilen Türk vatandaşları için başsağlığı diledi - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cora, mesajında, Irak'ın Gara bölgesinde teröristlerin kalleşçe şehit ettiği vatandaşlara Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diledi.

PKK'nın gerçek yüzünün bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Cora, şunları kaydetti:

"PKK eli kanlı, kalleş, hain, cani, bölücü bir terör örgütüdür. PKK'ya lanet okuyamayan, onun gerçek yüzünü gizleyenler, onlarla derinden iş birliği yapanlar bu katliamın ortağıdır. Bu alçaklığın bedelini de en ağır şekilde ödeyecektir. Masum vatandaşlarımıza yönelik bu akıl ve vicdan yoksunu saldırıları gerçekleştiren kirli eller kırılacaktır. Bağlantıları çözülecektir. Bu hainlerle mücadelemiz son nefesimiz tükenene kadar devam edecektir. Başımız sağ olsun."