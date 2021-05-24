AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, Şahinkaya'nın tabiat parkı ilan edilmesini talep etti - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Düzköy ilçesinde bulunan Şahinkaya'nın tabiat parkı ilan edilmesini istedi.

Cora, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin Doğankaya Mahallesi'nde bulunan Şahinkaya bandında incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Trabzon'a 65, Düzköy ilçesine ise 11 kilometre uzaklıkta yer alan Şahinkaya'nın, koyu yeşil ladin ormanının içinden yükselen rengarenk bir kayalık olduğunu ifade eden Cora, alanın dik duvarları, farklı özellikteki rotaları ve benzersiz manzarası ile kaya tırmanışı için bir hazine olduğunu vurguladı.

Cora, bölgenin turizm potansiyeline de dikkat çekerek, Bakan Pakdemirli'ye bölgenin tabiat parkı ilan edilmesi için çağrıda bulundu.

Şahinkaya'ya turizm ve spor amaçlı yüzlerce insanın geldiğine işaret eden Cora, şunları kaydetti:

"Şahinkaya, Türkiye'nin turizm potansiyeli yüksek, nadir yerlerinden birisi. Burayı yılda yüzlerce yerli turist ziyaret ediyor. ABD'deki El Capitan kayası gibi dünyaca ünlü tırmanış sporcularının da ziyaret edip sporunu yapabileceği, ulusal ve de uluslararası turnuvaların düzenlenebileceği bir alan. Burası tabiat parkı statüsüne alınması için her türlü özelliği barındırıyor. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye de seslenmek istiyorum, Sayın Bakanım burası çok güzel bir tabiat parkı olmaz mı?"

Cora, Şahinkaya'nın tabiat parkı statüsünde değerlendirilmesini istediğini belirterek, "Bununla ilgili süreci de başlatacağız. Yakın zamanda değerli Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek, bu yöndeki talebimizi ileteceğiz. Bölgede incelemelerde bulunan kıymetli Genel Müdürümüz Hasan Kanca ve Şube Müdürümüz Akif Ümüzer'in görüşleri de olumlu yönde. İnşallah tabiat parkı statüsü kazandığında bu alanda gerekli düzenlemeler sağlanacak ve turizm potansiyeli artırılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cora, Samsun, Ordu ve Giresun'dan gelen sporseverlerle de görüşerek, onların talepleri ve önerilerini dinledi.